Pasajero murió al caer entre vagones del Metro de Nueva York

Un pasajero murió tras caer entre vagones del Metro de Nueva York en un tren de la línea 6 en sentido Downtown la tarde de ayer en el Bajo Manhattan.

Según la Policía de Nueva York, la víctima cayó debajo del tren en la estación Spring St., cerca de Lafayette St. en SoHo alrededor de las 3:30 p.m. del lunes.

NYPD trabajaba para identificar a la víctima anoche. Se cree que su muerte fue accidental, acotó Daily News. Las autoridades recuerdan que es ilegal y muy peligroso viajar fuera de los vagones del transporte subterráneo. En los últimos años varios menores de edad han muerto realizando “surfeo” en el Metro de Nueva York, peligrosa práctica que es estimulada a través de las redes sociales.

La violencia es constante en el Metro y buses MTA. En general hay frecuentes accidentes y ataques aleatorios que mezclan varios problemas con los que la ciudad ha estado lidiando durante años, como “la indigencia y el abuso de sustancias“, resumió CNN a fines de 2024.

El pasado 10 de febrero una balacera en una estación en Grand Concourse, El Bronx dejó el primer homicidio del año en el Metro de Nueva York. Previamente este mes un hombre que se encontraba en el andén de una estación en Times Square murió dramáticamente al ser arrollado por un tren y arrastrado bajo sus ruedas.

En 2025 la MTA sumó de más de 250 arrollamientos de trenes, lo que supuso la cifra más alta en una década, según The New York Times. Además, tres personas fueron baleadas el año pasado en incidentes separados, según NYPD. Ello representó una drástica disminución con respecto a 2024, cuando 14 personas fueron víctimas de armas de fuego en el Metro de NYC.

En 2026 ya van varios fallecidos en el Metro de Nueva York. El primer caso fue la noche del 4 de enero, cuando un hombre fue atropellado por un tren de la línea L en la estación Bushwick Avenue-Aberdeen St (Brooklyn) alrededor de las 6:15 p.m.

El 28 de enero un pasajero de 40 años fue hallado sin vida en un tren en la estación de la calle 242, en el barrio Fieldston/Kingsbridge de El Bronx. El 30 de enero una persona fue encontrada muerta en el andén en la estación de la calle 25 en Greenwood Heights, Brooklyn.

El domingo1 de febrero un hombre fue encontrado inconsciente en un tren de la línea Q en dirección norte en la estación de la calle 96 Este y la 2da Avenida del Upper East Side de Manhattan, poco después de la medianoche. Posteriormente fue declarado muerto en un hospital. Estas dos últimas víctimas fueron relacionadas con el frío extremo que registró la ciudad, destacó New York Post.



