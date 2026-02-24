Qué hacer si una empresa de cobros te llama en USA

Recibir llamadas de empresas de cobros puede generar estrés y preocupación, especialmente si no estás seguro de la deuda o del proceso legal en Estados Unidos. Conocer tus derechos y los pasos adecuados para manejar estas llamadas te permite proteger tu crédito, tu dinero y tu tranquilidad. En esta nota encontrarás algunas recomendaciones sobre qué hacer si recibes una llamada inesperada de una agencia de cobranza.

Cuando recibes llamadas de agencias de cobro y no reconoces las deudas que se te asignan, tal vez sea necesario hacer una revisión de tus cuentas. Crédito: chainarong06 | Shutterstock

Conoce tus derechos como consumidor

En Estados Unidos, las empresas de cobros deben seguir reglas establecidas por la Ley de Prácticas Justas de Cobro de Deudas (FDCPA). Esto significa que no pueden acosarte, amenazarte ni llamar en horarios inapropiados. También deben:

Identificar la deuda que reclaman.

Proporcionar detalles sobre el acreedor original.

Responder tus preguntas de manera clara y respetuosa.

Conocer estos derechos te permite manejar la situación con confianza y evitar abusos, pero también estar a salvo de posibles engaños o estafas.

Verifica la deuda antes de pagar

Antes de hacer cualquier pago, verifica que la deuda sea legítima. Solicita por escrito la información sobre el monto, la empresa que te contacta y el acreedor original. Muchas veces, las personas reciben llamadas de empresas que reclaman deudas ya pagadas o que no les pertenecen.

No reveles información personal adicional hasta confirmar la validez de la deuda. Esta información podría ser usada para robar tu identidad si se trata de estafadores.

¿Cómo responder a las llamadas de cobro?

Cuando una empresa de cobros te llama:

Mantén la calma y toma nota de los datos del representante: nombre, número de teléfono y empresa. Solicita que te envíen la información de la deuda por escrito, lo que se conoce como verificación de deuda. Evita aceptar acuerdos de pago inmediatos sin revisar los detalles y condiciones. Si la empresa no cumple con las reglas de la FDCPA, puedes reportarla ante autoridades de protección al consumidor.

Recursos y asistencia adicional

Si sientes que la empresa de cobros no respeta tus derechos, puedes recurrir a:

Agencias de protección al consumidor estatales o locales , que supervisan las prácticas de cobro.

, que supervisan las prácticas de cobro. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) , que regula y ofrece orientación sobre cobros de deudas en todo Estados Unidos.

, que regula y ofrece orientación sobre cobros de deudas en todo Estados Unidos. Organizaciones comunitarias y asesores financieros gratuitos, que brindan apoyo a latinos e inmigrantes para resolver deudas y negociar pagos seguros.

Ten en cuenta que muchos estafadores pueden hacerse pasar por compañías de cobro para tener acceso a tu dinero. Crédito: Antonio Guillem | Shutterstock

Consejos prácticos para evitar problemas futuros

Para prevenir conflictos con empresas de cobros:

Mantén un registro de tus deudas y pagos.

Guarda todos los recibos y confirmaciones de pago.

Comunícate con acreedores directamente antes de que la deuda sea enviada a una agencia de cobros.

Conoce tus derechos según la FDCPA y consulta recursos legales gratuitos si es necesario.

Recibir llamadas de empresas de cobros en Estados Unidos puede ser intimidante, pero conocer tus derechos y tomar medidas adecuadas te permite manejar la situación de manera segura. Verificar la deuda, solicitar información por escrito, registrar todas las interacciones y usar recursos de asistencia garantizan que puedas proteger tu crédito y finanzas sin caer en abusos o pagos indebidos.

