Senador Alex Padilla responderá en español al discurso de Trump por “mentiras”

El senador demócrata de origen latino Alex Padilla, encargado de dar este martes la respuesta en español del Partido Demócrata al discurso del estado de la Unión del presidente Donald Trump, aseveró que responderá a las “mentiras” del mandatario durante su alocución.

En una entrevista con La Opinión, el legislador adelantó que su intervención refutará afirmaciones del mandatario sobre economía, inmigración y la situación del país.

“El discurso de Trump va a ser lleno de mentiras. Va a tratar de señalar que todo va muy bien en el país”, declaró.

Padilla sostuvo que su mensaje buscará presentar una visión alternativa sobre la realidad económica de los hogares estadounidenses y advertir sobre el impacto de las políticas migratorias federales. Según explicó, también abordará el temor que, a su juicio, generan las recientes acciones del ICE en diversas comunidades.

“El mensaje es no perder la fe… sobre la defensa de los derechos fundamentales”, dijo al medio.

El senador aseguró en redes sociales que existe “un camino mejor” para el país, centrado en reducir costos, proteger la democracia y reforzar la supervisión de agencias federales. En ese contexto, criticó lo que describió como un debilitamiento de garantías institucionales bajo la actual Administración.

Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos, ya había cobrado notoriedad en 2025 cuando fue retirado por la fuerza de un acto sobre inmigración encabezado por Kristi Noem, titular del Departamento de Seguridad Nacional, tras cuestionar públicamente políticas del Gobierno.

La respuesta en español del senador se emitirá tras la comparecencia de Trump ante el Congreso, en la que el mandatario presentará su balance de gestión y sus prioridades para el próximo año.

Respuesta en inglés

Por su parte, la respuesta demócrata en inglés estará a cargo de la gobernadora de Virginia Abigail Spanberger, que se impuso en las elecciones de noviembre de 2025.

La intervención de Trump de esta noche llega en un contexto político especialmente tenso.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que llevará como invitada personal al discurso a Raiza Contreras, madre del Dylan López Contreras, un estudiante de El Bronx detenido por ICE.

También asistirán varios supervivientes del pederasta Jeffrey Epstein, invitados por varios demócratas.

