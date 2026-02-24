Tormenta invernal histórica paraliza el metro de Nueva York y NJ Transit: líneas suspendidas y regreso complicado a clases

Mientras miles de neoyorquinos aún retiran varias pulgadas de nieve de aceras, entradas y vehículos, el sistema de transporte público de la región continúa operando con interrupciones significativas tras la tormenta invernal que golpeó el noreste.

El impacto se siente con fuerza en el metro de la ciudad y en los servicios ferroviarios de Nueva Jersey, justo cuando estudiantes y personal regresan a clases presenciales.

La mañana del martes comenzó con suspensiones, desvíos y retrasos en múltiples líneas del metro administrado por la Autoridad Metropolitana del Transporte (MTA, por sus siglas en inglés). El servicio del tren C permanecía suspendido entre Brooklyn y Manhattan, obligando a los pasajeros a utilizar el tren A como alternativa. Esta modificación afectó a miles de trabajadores que dependen de esa conexión clave bajo el East River.

Además, continuaban registrándose demoras en las líneas A, B, F, L y M, así como en el tren 7, una de las rutas más utilizadas por residentes de Queens. Las acumulaciones de nieve, el hielo en las vías y las labores de limpieza en estaciones elevadas y patios ferroviarios han ralentizado la recuperación total del sistema.

Cambios en líneas expresas y locales

El restablecimiento del servicio se ha realizado de forma gradual y con múltiples ajustes operativos. Los trenes 2 y 3 en dirección norte operan como locales desde Chambers Street hasta 96 Street. En tanto, el tren 6 en dirección sur circula localmente desde Parkchester hasta 3 Ave/138 St, dejando de operar como expreso en ese tramo.

Por su parte, el tren D en dirección sur funciona como local entre 125 Street y 59 St-Columbus Circle. En El Bronx, el mismo tren D opera como local en ambas direcciones entre Bedford Park Blvd y 145 St, lo que ha extendido los tiempos de viaje durante la hora pico.

El Staten Island Railway (SIR) también reportó interrupciones parciales. El servicio quedó suspendido entre Tottenville y Huguenot, mientras que el tramo entre St. George y Huguenot operó con frecuencia reducida, con trenes cada hora.

Estas alteraciones se producen en un momento crítico para la ciudad. Las escuelas públicas de NYC retomaron las clases presenciales, lo que incrementó considerablemente el flujo de pasajeros en el sistema. Padres, estudiantes y docentes enfrentaron traslados más largos y complicaciones logísticas adicionales tras varios días de condiciones climáticas extremas.

Nueva Jersey reanuda servicios tras más de un pie de nieve

En Nueva Jersey, donde algunas comunidades registraron más de un pie de nieve, la recuperación también avanza de forma progresiva. La agencia NJ Transit anunció que varios servicios de tren ligero comenzaron a reanudarse el lunes por la tarde.

El Newark Light Rail y el River LINE retomaron operaciones alrededor de las 4 p.m. bajo horario dominical. Posteriormente, el Hudson-Bergen Light Rail reinició servicio a las 6 p.m. con programación de fin de semana. Para el martes, las tres líneas de tren ligero, así como el servicio regular de autobuses y Access Link, volvieron a operar bajo horario habitual de día laboral.

Sin embargo, el servicio ferroviario de cercanías se reanudó bajo un esquema de horario festivo y con modificaciones importantes. Las líneas Pascack Valley, Main-Bergen y Port Jervis operan bajo horario regular de día festivo, mientras que la Atlantic City Rail Line funciona con horario normal de día laboral.

El servicio Midtown Direct de las líneas Morris & Essex y Montclair-Boonton está operando hacia Hoboken en lugar de Penn Station Nueva York, obligando a los pasajeros a realizar transbordos adicionales. Asimismo, los trenes del Northeast Corridor circulan entre Trenton y Metropark, y luego operan de forma expresa hasta Newark Penn Station para conectar con Secaucus y Nueva York Penn Station.

No hay servicio en la North Jersey Coast Line ni en la Raritan Valley Line, lo que afecta a miles de usuarios diarios.

Recuperación gradual y llamado a la precaución

Las cuadrillas continúan trabajando intensamente en la limpieza de plataformas, vías férreas y terminales de autobuses, mientras las autoridades evalúan posibles daños estructurales causados por la tormenta.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, calificó el fenómeno como una tormenta histórica y aseguró que miles de trabajadores de servicios públicos y transporte han sido desplegados para acelerar la recuperación. “Confío en que estos hombres y mujeres dedicados continuarán sus esfuerzos hasta que todos los sistemas estén completamente operativos”, declaró en un comunicado.

Aunque la prohibición estatal de movilidad ya expiró, la New Jersey Turnpike Authority informó que los límites de velocidad normales se están restableciendo de manera gradual en la autopista Turnpike y en la Garden State Parkway. Las autoridades instaron a los conductores a limitar desplazamientos innecesarios y extremar precauciones ante la presencia de hielo residual.

Impacto regional tras vientos intensos

La tormenta no solo dejó acumulaciones récord de nieve, sino también ráfagas de viento que alcanzaron hasta 50 millas por hora (mph), equivalentes a aproximadamente 80.4 kilómetros por hora (km/h). Estas condiciones contribuyeron a la formación de ventiscas, reducción de visibilidad y acumulaciones irregulares que dificultaron la labor de limpieza.

En total, más de 40 millones de personas estuvieron bajo advertencias de ventisca en el noreste durante el punto más crítico del fenómeno meteorológico, que obligó a declarar estados de emergencia en varios estados y grandes ciudades.

Recomendaciones para pasajeros

Las autoridades recomiendan a los usuarios del transporte público consultar los canales oficiales antes de salir de casa. En el caso de Nueva Jersey, NJ Transit aconseja verificar actualizaciones en su sitio web oficial, aplicación móvil o redes sociales. En Nueva York, la MTA continúa publicando alertas en tiempo real sobre cambios de servicio.

La recuperación completa del sistema podría tardar varios días, especialmente en tramos elevados y patios ferroviarios donde la acumulación de nieve fue más severa. Mientras tanto, la región enfrenta un regreso a la rutina marcado por demoras, ajustes y la resiliencia que caracteriza a Nueva York y Nueva Jersey tras cada tormenta invernal de gran magnitud.

Sigue leyendo:

* Pasajero murió al caer entre vagones del Metro de Nueva York

* Más nieve en ruta a Nueva York este miércoles y jueves; escuelas reabren hoy

* Hallan cadáver al limpiar nieve tras acumulación histórica en Nueva York