Tormenta invernal histórica: ¿cuánta nieve cayó en total en NY y NJ?

La tormenta invernal que azotó el noreste de Estados Unidos a comienzos de esta semana ya es parte de los libros de récords. Con acumulaciones que alcanzaron entre 20, 30 y hasta más de 40 pulgadas de nieve en algunas comunidades, el fenómeno dejó a más de 40 millones de personas bajo advertencias de ventisca y provocó estados de emergencia en al menos 8 estados, incluyendo Nueva York y Nueva Jersey.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), una tormenta se clasifica como ventisca cuando presenta nieve o nieve soplada que reduce la visibilidad a un cuarto de milla o menos durante 3 horas o más, acompañada de vientos sostenidos de 35 millas por hora (mph) o ráfagas frecuentes de al menos 35 mph, es decir, unos 56 kilómetros por hora (km/h). Estas condiciones se cumplieron en amplias zonas desde Maryland hasta Maine.

Nueva York: novena tormenta más grande desde 1869

En la ciudad de Nueva York, la nevada se convirtió en la novena más intensa registrada desde que comenzaron los registros en 1869. Según reportó el NWS, en Central Park se acumularon 19.7 pulgadas de nieve hasta la tarde del lunes, consolidando el evento como uno de los más significativos en más de un siglo y medio.

Distritos como Brooklyn y Queens superaron las 20 pulgadas, mientras que Staten Island reportó cifras aún mayores en algunos vecindarios. En Grasmere se registraron 29 pulgadas, y en Todt Hill, 27.8 pulgadas. En El Bronx, Mott Haven alcanzó 23.4 pulgadas, mientras que en Manhattan, Washington Heights acumuló 22.8 pulgadas.

Esta fue la primera vez en 9 años que se emitió una advertencia de ventisca para la ciudad de Nueva York, lo que subraya la magnitud del fenómeno.

Long Island: acumulaciones históricas

Long Island fue una de las regiones más golpeadas. Central Islip encabezó la lista con 31 pulgadas de nieve, lo que podría convertirla en la mayor tormenta registrada allí desde 1963. En Islip se reportaron 29.1 pulgadas, East Islip 30 pulgadas y Patchogue también 30 pulgadas.

Otras localidades con cifras destacadas incluyen: Babylon con 29.5 pulgadas, Holbrook con 29 pulgadas, Nesconset con 28.8 pulgadas y Bay Shore con 28.2 pulgadas. Incluso, zonas tradicionalmente menos afectadas como Montauk registraron 28.1 pulgadas.

En total, múltiples comunidades del condado de Suffolk y Nassau superaron las 25 pulgadas, generando cierres de carreteras, cancelaciones masivas de vuelos y cortes de energía que todavía afectan a miles de hogares y negocios.

Nueva Jersey bajo prohibición de viajes

En Nueva Jersey, el impacto fue igualmente severo. Durante el punto más crítico de la tormenta, se implementaron prohibiciones de viajes no esenciales en varias áreas del estado, así como en la zona metropolitana de Nueva York.

Lyndhurst registró 30.7 pulgadas, una de las cifras más altas en el estado. Carlstadt alcanzó 30.2 pulgadas y Bogota 29.5. En Englewood se midieron 27.5 pulgadas, mientras que el Aeropuerto de Newark reportó entre 27.1 y 27.2 pulgadas.

Otras ciudades con acumulaciones significativas incluyen: Ridgefield (27.1 pulgadas), Leonia (hasta 29.7 pulgadas en algunos reportes), Moonachie (24.3 pulgadas) y Tenafly (24.2 pulgadas). En Hoboken se registraron 20 pulgadas, afectando el transporte y los servicios públicos.

Las autoridades estatales instaron a la población a permanecer en casa durante el peor momento del temporal, mientras equipos de emergencia trabajaban para despejar carreteras y restablecer el suministro eléctrico.

Massachusetts y Rhode Island rompen récords

Más al norte, el impacto fue igualmente histórico. En Providence, Rhode Island, la tormenta se convirtió en la mayor nevada registrada, con 37.9 pulgadas acumuladas hasta la noche del lunes, según informó CBS News Boston.

En el sureste de Massachusetts, varias comunidades superaron las 30 pulgadas. Fall River encabezó la lista con 41 pulgadas, una cifra extraordinaria que paralizó la ciudad durante horas. En Boston, la acumulación alcanzó 17.1 pulgadas, elevando el total de nieve de la temporada a más de 5 pies.

Esta fue también la primera advertencia de ventisca en 4 años para partes de Massachusetts y el sur de Nueva Inglaterra.

Más de 40 millones bajo alerta y miles sin electricidad

Las advertencias de ventisca se extendieron desde Maryland hasta Maine, afectando a más de 40 millones de personas. Gobernadores en distintos estados declararon estados de emergencia, permitiendo la movilización de recursos adicionales y la activación de la Guardia Nacional en algunos casos.

A medida que ciudades y pueblos comienzan las labores de limpieza, cientos de miles de hogares y negocios permanecen sin electricidad. Las compañías de servicios públicos trabajan contrarreloj para restaurar el suministro, aunque las bajas temperaturas complican las tareas.

El peso de la nieve, que en algunas áreas superó los 40 pulgadas, provocó la caída de árboles y líneas eléctricas, además de daños en techos y estructuras.

Un evento que quedará en la memoria colectiva

Los pronósticos anticipaban una tormenta de gran magnitud, y no decepcionó. Para muchos residentes del área triestatal, esta nevada será recordada como una de las más intensas de su vida.

Con cifras que colocan al evento entre los más importantes de la historia meteorológica de Nueva York y con récords absolutos en partes de Nueva Inglaterra, la tormenta reafirma la vulnerabilidad de la región ante fenómenos extremos invernales.

Mientras las autoridades continúan evaluando daños y coordinando esfuerzos de recuperación, el noreste enfrenta ahora el desafío de limpiar, reconstruir y restablecer la normalidad tras una tormenta que ya ocupa un lugar destacado en los registros climáticos.

