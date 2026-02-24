Trump asegura que los arrestos en la frontera cayeron a mínimos históricos y que el tráfico de fentanilo se redujo 56%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes durante su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato que la frontera sur atraviesa su nivel de control más alto en décadas y que, en los últimos nueve meses, no han admitido en el país a migrantes indocumentados.

“En los últimos nueve meses, ningún inmigrante ilegal ha sido admitido en los Estados Unidos”, sostuvo el mandatario ante el Congreso.

Añadió que su administración siempre permitirá el ingreso de personas “que entren legalmente, amen nuestro país y trabajen duro”.

Trump aseguró que los cruces fronterizos “han caído a cero” y que los arrestos por ingresos irregulares se encuentran en su punto más bajo desde mediados de la década de 1960.

Según las cifras citadas, en enero se registraron 6,070 detenciones en la frontera con México, lo que equivale a la tasa anualizada más baja desde 1967.

El presidente contrastó asimismo estos datos con los registrados durante el gobierno de Joe Biden, a quien los republicanos criticaron de forma constante por el aumento de la migración.

Las llegadas a la frontera sur alcanzaron un máximo de 250,000 en diciembre de 2023. Posteriormente comenzaron a descender hasta ubicarse por debajo de 50,000 en diciembre de 2024, el último mes completo de Biden en el cargo.

Trump afirmó que la caída se profundizó tras su regreso a la Casa Blanca.

El tráfico de fentanilo se redujo 56%

En materia de narcotráfico, el mandatario también declaró que el flujo de fentanilo hacia Estados Unidos se redujo en 56% en el último año.

“El flujo de fentanilo letal a través de nuestra frontera se ha reducido en un récord del 56 %”, aseguró el mandatario.

Además, mencionó una disminución en las cifras de muertes violentas y defendió su gestión económica. Señaló que la inflación se ha moderado y que el precio del galón de gasolina bajó de los $2 dólares.

La política migratoria ha sido uno de los ejes centrales del segundo mandato de Trump. En las últimas semanas, la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas contra redadas migratorias en Minneapolis desató una crisis política que derivó en el cierre temporal del Departamento de Seguridad Nacional.

“El primer deber del gobierno estadounidense es proteger a los ciudadanos estadounidenses, no a los indocumentados”, dijo.

