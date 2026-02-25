Al Nassr vuelve al liderato con goleada y el 965 de Cristiano Ronaldo

Al Nassr goleó 5-0 a Al Najma, con nueva anotación de Cristiano Ronaldo, y se volvió a posicionar como líder de la Liga de Arabia Saudí tras 23 jornadas disputadas.

El conjunto que dirige el también portugués Jorge Jesus sumó su undécima victoria consecutiva, la novena en la competición saudí, que encarriló Cristiano Ronaldo al transformar un penalti que Abdullah Al Hawsawi cometió sobre el propio goleador.

🚨🚨| Cristiano Ronaldo's new “slam dunk” celebration after firing Al Nassr in front.pic.twitter.com/CkbFbezg5u — CentreGoals. (@centregoals) February 25, 2026

Cristiano Ronaldo se sigue acercando a los 1,000 goles

Cristiano, de 41 años, acumula ya 965 goles y está a solo 35 para legar a los 1000. El astro luso, que fue sustituido a la hora de juego con el partido decidido y después de una asistencia a su compañero Sadio Mane, que hizo el cuarto, suma 21 tantos en la Liga Saudí.

CR7 es el tercer anotador del torneo, con uno menos que el mexicano Julián Quiñones, del Al Qadsiah y a dos del inglés Ivan Toney del Al Ahli, que tiene 23.

Entre el gol de Cristiano y el de Sadio Mané el Al Nassr selló su goleada con el del francés Kingsley Coman, que hizo el segundo a pase del croata Marcelo Brozovic.

Por su parte, el español Íñigo Martínez convirtió un doblete, quien firmó el tercero y después el quinto de la goleada al Al Najma.

El central recogió el rechace de un balón fuera del área y ejecutó un disparo raso que sorprendió al meta inglés Nestor El Maestro y alcanzó la red. Después, en el 80, hizo otro de cabeza en un córner botado por Abdulrahman Ghareeb.

Es el tercero que anota el exjugador del Barcelona, que previamente marcó al Al Kholood el pasado 30 de enero.

El Al Nassr lidera la Liga de Arabia Saudí con dos puntos de ventaja sobre el Al Ahli y tres respecto al Al Hilal.

