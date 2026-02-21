Elon Musk dice que la IA hará innecesario ahorrar para la jubilación, dice por qué

Elon Musk cree que en unos años ahorrar para la jubilación será innecesario gracias a la Inteligencia Artificial. En un episodio de Moonshots with Peter Diamandis, afirmó que dentro de 10 o 20 años “no importará” preocuparse por guardar dinero, ya que la fuerza laboral cambiará completamente y la IA superará la inteligencia humana colectiva.

Musk explicó que decenas de miles de millones de robots podrán fabricar bienes y prestar servicios prácticamente sin costo, lo que hará que los bienes y servicios esenciales sean casi gratuitos. Estas declaraciones también se realizaron en el podcast Verdict with Ted Cruz, donde reiteró que la automatización transformará la economía cotidiana.

Expertos cuestionan la visión de Musk

A pesar de la predicción, expertos en finanzas consideran que este escenario es poco realista. Danny Ray, fundador de PinnacleQuote, señaló que aunque la automatización pueda abaratar ciertos productos, no solucionará problemas clave como la atención médica, la vivienda o los impuestos. Además, el acceso a los servicios seguirá dependiendo de quién controla la tecnología y las leyes vigentes, por lo que confiar en un sistema futuro para cubrir todas las necesidades es arriesgado.

Ray añadió que la tecnología ha reducido precios en algunas áreas, pero también ha encarecido otras. Ahorrar para la jubilación no es pesimismo, sino una medida de precaución por si el futuro resulta más lento o caótico de lo esperado.

Opinión de otros especialistas

Nicholas Juhle, director de inversiones de Greenleaf Trust, afirmó que las declaraciones de Musk son irresponsables para quienes no tienen un patrimonio cercano a los 800 mil millones de dólares. “Apostar tu seguridad financiera a que la IA resolverá todos los problemas va en contra de la experiencia histórica”, dijo.

Eric Mangold, fundador de Argosy Wealth Management, coincidió: dejar de ahorrar basándose en predicciones sobre la IA no es prudente. “Nadie tiene una bola de cristal, y podrías arrepentirte el día que quieras jubilarte y no tengas nada ahorrado”, señaló.

IA puede crecer, pero la seguridad financiera sigue en duda

Kaveh Vahdat, CEO de RiseAngle, explicó que aunque la IA podría superar la inteligencia humana en 2030, no existen sistemas sociales ni planes para garantizar seguridad financiera para la jubilación. La riqueza generada por la IA no cambiará la situación de la mayoría de las personas mientras no se implementen medidas concretas que beneficien a la sociedad.

Aunque Musk presenta un panorama futurista de abundancia impulsada por la IA, los expertos coinciden en que el crecimiento tecnológico por sí solo no protege financieramente a las personas. Seguir ahorrando para la jubilación sigue siendo la opción más segura.

Sigue leyendo: