Cuánto dinero tendrías ahora si hubieras invertido $1,000 en McDonald’s en 2025

Invertir en acciones puede generar resultados distintos según el momento y la empresa elegida. Aunque Warren Buffett reconoció en 1998 que vender acciones de McDonald’s fue un error muy grande, el desempeño reciente de la cadena de comida rápida muestra que, incluso sin ser una acción de alto crecimiento, pudo ofrecer rendimientos interesantes durante 2025.

En su carta a accionistas de 1998, Buffett lamentó haber vendido la participación de Berkshire Hathaway en McDonald’s.

Más tarde, en una reunión de accionistas publicada en YouTube, comparó a la empresa con marcas como Coca-Cola y Gillette, destacando que estas últimas se benefician de una lealtad de marca más fuerte.

Sobre McDonald’s comentó: “La gente quiere variar dónde come”. Y agregó: “Realmente no tienen ningún gran deseo de variar su refresco de la misma manera”.

También señaló que el negocio es sensible al precio: “Es sensible al precio. Puedes gastar mucho más dinero en hamburguesas en el transcurso de un año que en hojas de afeitar”.

Qué habría pasado con $1,000 invertidos en 2025

El 2 de enero de 2025, al cierre de mercado, la acción de McDonald’s cotizaba en $292.51. Con una inversión de $1,000, un inversionista habría adquirido aproximadamente 3.42 acciones.

Durante 2025, la empresa pagó dividendos trimestrales de $1.77 el 3 de marzo, 2 de junio y 2 de septiembre, y un dividendo de $1.86 el 1 de diciembre.

Suponiendo que esos dividendos se reinvirtieran en nuevas acciones, el número total de títulos habría aumentado ligeramente.

Al 26 de diciembre de 2025, con la acción cerrando en $310.68, el inversionista tendría alrededor de 3.5 acciones con un valor aproximado de $1,089.

Esto representa una ganancia de $89, equivalente a un rendimiento de 8.9%.

Comparación con otros índices

El retorno de 8.9% supera lo que habría ofrecido una cuenta de ahorro de alto rendimiento tradicional, pero quedó por debajo de otras alternativas bursátiles en 2025.

El índice Nasdaq 100, compuesto en gran parte por empresas tecnológicas de alto crecimiento, registró un rendimiento promedio de 22.05% ese año.

Por su parte, el S&P 500 obtuvo un retorno total –incluyendo dividendos reinvertidos– de 19.32%, según datos de SlickCharts.com.

En perspectiva histórica, el S&P 500 ha generado un rendimiento anual promedio de 9.46% durante los últimos 150 años, una cifra cercana al desempeño anual logrado por McDonald’s en 2025.

Por qué no avanzó al mismo ritmo

A pesar de mantener el título de cadena de comida rápida más rentable, según Toast, y de ser considerada la principal cadena de servicio rápido por QSR, McDonald’s enfrentó varios desafíos recientes.

Entre los factores que afectaron sus ingresos en 2024 y 2025 se encuentran la inflación, el aumento en los precios de la carne de res y una tendencia creciente hacia hábitos alimenticios más saludables.

En contraste, Yum! Brands –propietaria de KFC y Taco Bell– logró avances cercanos al 15% en 2025, superando el desempeño de McDonald’s.

Perspectivas para 2026

De cara a 2026, los analistas mantienen una postura moderadamente positiva. MarketBeat incluyó a McDonald’s entre las cinco acciones de restaurantes a seguir, asignándole una calificación de mantener.

Por su parte, DividendStocks.com le otorgó una alta calificación en estabilidad, aunque con crecimiento promedio, lo que sugiere que podría funcionar como inversión de largo plazo más que como apuesta de rápido crecimiento.

