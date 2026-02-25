Donald Trump homenajea a selección de hockey en pleno discurso del Estado de la Unión

La selección de hockey campeona en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina fue homenajeada el pasado martes por Donald Trump. La delegación visitó al presidente en la Casa Blanca por la tarde y horas después fueron invitados de lujo en el discurso del Estado de la Unión.

La selección masculina de hockey entró en la Cámara a través de dos conjuntos de puertas y caminó por las filas de la galería de prensa. A los lados, legisladores de ambos bandos se pusieron de pie, aplaudieron y cantaron “¡EE. UU.!”.

“Quiero agradecerles a todos”, dijo Trump a los jugadores. “Qué trabajo tan especial hiciste. Qué campeones especiales son ustedes”, expresó.

Pres. Trump welcomes members of the U.S. men's hockey team to the #SOTU after the team won the gold medal at the Winter Olympics in dramatic fashion with an overtime goal against Canada—marking the first gold medal win for the Americans since 1980. https://t.co/kWL2UQOGHH pic.twitter.com/6iSnakPVjO — Forbes (@Forbes) February 25, 2026

En el Despacho Oval, Trump tuvo la oportunidad de compartir de forma más íntima y, nada más entrar, aseguró reconocer a cada uno de los jugadores, quienes llevaban sus medallas de oro.

La Medalla Presidencial de la Libertad

En medio del discurso del Estado de la Unión, Trump anunció que concederá la Medalla Presidencial de la Libertad al guardameta Connor Hellebuyck por su actuación en la final ante Canadá.

“Quiero agradecer (tu actuación en los Juegos). Qué trabajo tan especial has realizado”, aseguró Trump, quien además ironizó sobre la reacción de la oposición.

“Es la primera vez que los veo levantarse”, bromeó. La Medalla Presidencial de la Libertad es el mayor reconocimiento civil otorgado por el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos que han realizado contribuciones excepcionales al país.

El pasado domingo, la selección de Estados Unidos logró una proeza al derrotar 2-1 a Canadá en tiempo extra en la final, culminando una sequía de 46 años.



