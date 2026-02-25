(Entrevista en audio) Claire Valdez atenderá a Puerto Rico si llega al Congreso: “Estoy muy comprometida en trabajar con la diáspora”

NUEVA YORK – La asambleísta estatal de Nueva York, Claire Valdez, quien aspira al escaño en el Congreso por el distrito 7 que al momento ocupa la política de origen boricua Nydia Velázquez dijo que, de alcanzar su meta, el tema de Puerto Rico estará en una posición muy alta en su agenda.

En entrevista exclusiva con El Diario, la socialista demócrata manifestó estar comprometida en trabajar sobre los asuntos que afectan a los puertorriqueños en Nueva York, en otros estados y en la isla.

Valdez compite por un distrito conocido por su carácter progresista que incluye vecindarios de Queens y Brooklyn. En este último, la presencia puertorriqueña ha marcado su historia desde mediados del siglo pasado. A esto se suma, el poder electoral de la comunidad, cuya presencia en ese condado es de las más numerosas después de El Bronx.

“Yo estoy muy comprometida en trabajar con la diáspora boricua aquí en Brooklyn, pero también con los puertorriqueños en la isla para luchar por las cosas que necesitan, los recursos, y asegurarme de que la cuestión del estatus sea decidida por los puertorriqueños y no por nadie más”, afirmó Valdez quien entró oficialmente a la Asamblea Estatal en enero del año pasado.

Entre los temas que serían prioritarios de llegar al Congreso, aparte del estatus político, la entrevistada mencionó la batalla contra la Junta de Control Fiscal (FOMBPR), la crisis eléctrica y el impulso de energía renovable.

Valdez se enfrenta en primarias al presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, y a la concejal de Queens, Julie Won.

En sus más de 30 años legislando en la Capital federal, Velázquez se ha convertido en una de las voces cantantes en cuanto a los temas de Puerto Rico, ya que la isla, por ser un territorio, no cuenta con representación plena en el Congreso.

Para el escaño del distrito 7, Velázquez endosó a Reynoso, mientras que el alcalde de la ciudad Zohran Mamdani y Socialistas Democráticos de América (NYC-DSA) endosaron a Valdez.

Julie Won fue la tercera funcionaria que anunció su aspiración al escaño. Los tres contendientes se medirán en primarias en junio próximo.

Al referirse a los asuntos de Puerto Rico, Velázquez planteó que entendía que Reynoso era la mejor opción para defender a la isla y su derecho a la autodeterminación.

A continuación la segunda parte de la entrevista exclusiva de El Diario a la asambleísta estatal Claire Valdez:

El Diario (ED): “Brooklyn y Queens son condados muy diversos. Brooklyn es uno de los condados con más puertorriqueños y tiene una historia puertorriqueña de muy larga data asociada con la diáspora. ¿En qué lugar de su agenda ubica el tema de Puerto Rico?

Claire Valdez (CV): “Muy alto. Puerto Rico no tiene representantes en el Congreso debido a que es una colonia de Estados Unidos. La congresista Velázquez se ha convertido en su defensora principal. Obviamente, ella viene de la isla y ella tiene profundas raíces y compromisos allá, y, al dejar el Congreso, deja un gran hueco. Y por eso yo creo que corresponde a cualquiera que quiera representar a este distrito atender a la gran e importante diáspora puertorriqueña en Booklyn. Quiero asegurarme de que sea muy importante en mi agenda. La isla se enfrenta a muchos desafíos, lo sabemos. Una red eléctrica realmente frágil, el ‘abismo’ de Medicaid y la falta de representación en el Congreso. Yo estoy muy comprometida en trabajar con la diáspora boricua aquí en Brooklyn, pero también con los puertorriqueños en la isla para luchar por las cosas que necesitan, los recursos, y asegurarme de que la cuestión del estatus sea decidida por los puertorriqueños y no por nadie más”

ED: “¿Qué va a pasar ahora ante el retiro de Velázquez?, ¿cómo usted está planeando representar los intereses del pueblo puertorriqueño, no solamente lo que están en Nueva York y en la diáspora, pero los puertorriqueños en la isla?, ¿qué pasos va a dar para hacer eso una realidad?”

CV: “Algo que es importante señalar es que, como miembro de UAW (International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America), la Región 9, no solo cubre a Nueva York y el noreste de Estados Unidos, pero también representa a Puerto Rico. Mi unión representa a unos 7,000 trabajadores en la isla, la mayoría de los cuales están en el servicio público, y por eso están experimentando directamente la austeridad de la Junta (de Control Fiscal); están luchando directamente contra esto. Yo tengo profundo interés compartido con mis hermanos de UAW en asegurarme que sus trabajos tienen la dignidad que merecen, pero también de que son capaces de organizarse para poner presión contra la Junta, para luchar por los recursos que necesitan sus comunidades y estoy realmente comprometida en profundizar los lazos con, no solo los miembros de UAW, sino con grupos comunitarios que están luchando por energía renovable, energía solar; quienes están luchando contra presupuestos de austeridad para recuperarse después del huracán María. La isla todavía necesita recuperación y apoyo, pero creo que esos esfuerzos deben ser liderados por personas en el terreno que saben cómo funciona…, y mi compromiso es aprender de ellos y luchando junto a ellos en el Congreso por los recursos y la financiación que necesitan”

ED: “¿Cómo usted piensa que el asunto del estatus debe ser resuelto?, ¿bajo qué herramienta específicamente?”

CV: “La congresista Velázquez presentó la Ley de Estatus de Puerto Rico. Eso es algo que yo estaría muy comprometida en ver para asegurarnos de que la cuestión del estatus sea decidida por las personas que viven en la isla. Creo que eso es lo realmente esencial o la pieza esencial de esto. No soy puertorriqueña. No quiero intentar decir, como alguien que lleva viviendo en la isla y organizando allí, qué camino debería tomar. Yo creo que el rol del Congreso es que la pregunta sea decidida democráticamente y que el resultado sea apoyado por nosotros en cualquier forma que tome”

ED: “¿Por qué usted piensa que Puerto Rico ha sido una colonia de EE.UU. por tanto tiempo o por más de 100 años?, ¿es por la inacción y falta de voluntad del Congreso?, ¿es por la división política en la isla? ¿Cuál es su análisis?”

CV: “Creo que el Congreso realmente tiene un papel que desempeñar aquí en presionar para que esa decisión se tome y que se tome democráticamente por la gente de la isla. Creo que ha habido oportunidades perdidas a nivel del Congreso…Creo que en parte por falta de voluntad política de nuestro lado. Así que creo que ese es mi análisis ahí”

ED: “Antonio Reynoso quiere presentar la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico (para una Asamblea de Estatus), que es otro de los proyectos que presentó en algún momento Velázquez en el Congreso. ¿Usted no apoya ese tipo de legislación?, ¿en lugar de ese apoya la Ley de Estatus de Puerto Rico?”

CV: “Me equivoqué. Estaba hablando (previamente) sobre la Ley de Autodeterminación que presentó Velázquez. Yo, absolutamente, apoyo esa (legislación)”

ED: “En términos de migración, que es un tema que también afecta a migrantes en la isla, ¿qué piensa presentar si llegara al Congreso?, ¿qué tipo de medida presentaría para atender el problema y los abusos de las autoridades federales aquí y en la isla?”

CV: “Creo que abolir ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) es lo más importante. Eso tiene que ser nuestra estrella del norte en todas estas conversaciones. Es realmente esencial que no estemos gastando miles de dólares de nuestros contribuyentes desgarrando nuestras comunidades y el ICE ahora mismo está siendo financiado por el ‘Gran y hermoso’ proyecto de ley con miles de millones de dólares, y se ha militarizado hasta la saciedad. No es solo asesinar a ciudadanos estadounidenses a plena luz del día, pero también han sido responsables de las muertes de docenas de migrantes que están en centros de detención en todo EE.UU….Así que yo creo que abolir ICE es lo mínimo absoluto. Podría tomar algún tiempo llegar allí, pero esa tiene que ser nuestra estrella del norte. Esta agencia solo ha estado presente desde el 2003 y no lo necesitamos. Está bastante claro que no va a ser posible reformarlo. Tenemos que deshacernos de él”

En la primera parte de la entrevista de El Diario a la asambleísta Claire Velez abordamos las divisiones entre demócratas en relación con la contienda por el distrito 7 de NYC.

