Estadounidenses en México se sienten seguros a pesar de la violencia desatata por la muerte de “El Mencho”

A pesar de la violencia desatada el fin de semana en Jalisco y varios estados de México, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los estadounidenses que viven en ese país, no tienen planeado abandonarlo.

Y es que de acuerdo a un reportaje de NBC News, los estadounidenses que viven en Puerto Vallarta, Jalisco, bastión del CJNG, no están dispuestos a abandonar su hogar donde disfrutan del lugar bajo el sol.

El pasado domingo 22 de febero, la ola de violencia no solo en Jalisco, sino al menos en otros 10 estados, se desató tras la muerte de “El Mencho”, en un enfrentamiento con el ejército mexicano a unas 180 millas al este de Puerto Vallarta.



Las autoridades de Estados Unidos ofrecióa una recompensa de $15 millones de dólares por “El Mencho” y era uno de los principales proveedores de cocaína en EE.UU., así como productor de fentanilo y metanfetaminas.

Estadounidenses en Puerto Vallarta

Durante la jornada violenta, miembros del cártel incendiaron vehículos y negocios, y algunos hombres armados allanaron residencias, según los residentes. Charity Palmatier, quien vive en un desarrollo junto a la playa en Puerto Vallarta con otros estadounidenses, calificó el ataque como una demostración de poder de los cárteles y aseguró que ningún ciudadano resultó herido o muerto.

“Esto no es el Viejo Oeste. Es mucho más seguro de lo que crees”, dijo Palmatier, de 57 años, residente de la zona desde hace casi una década.

Mientras que Karen Davis-Farage, de 70 años, relató que vio columnas de humo en toda la ciudad y que algunos artefactos incendiarios fueron lanzados a taxis, autos y autobuses. Inicialmente reservó un vuelo para salir de la ciudad, pero tras constatar que la amenaza había terminado, canceló su regreso a Estados Unidos.



El martes, el Departamento de Estado de Estados Unidos levantó la alerta que pedía a sus ciudadanos en México no salir de casa, especialmente para los que residen en el estado de Jalisco, donde están Puerto Vallarta y Guadalajara. Se calcula que unos 1.6 millones de estadounidenses viven en México, muchos pasando temporadas largas o todo el año en ciudades costeras como Puerto Vallarta.



Estadounidenses como Palmatier y Davis-Farage aseguran, de acuerdo a NBC News, sentirse atraídos por la belleza de la ciudad, sus playas, su ambiente artístico y un estilo de vida más relajado. Palmatier destacó que vive en una burbuja de connacionales, mientras que sus amigos mexicanos han sido cálidos y acogedores.

Álvaro Orozco, agente inmobiliario con base en Houston, señaló que ninguno de sus clientes ha abandonado la ciudad tras los disturbios del domingo.

“Fue aterrador, pero en general es muy seguro allá. Lo que pasó fue una demostración de poder del cártel, no un ataque al azar”, dijo.



Los residentes relataron escenas de miedo y caos mientras el cártel incendiaba restaurantes y vehículos. Davis-Farage comparó la experiencia con los ataques del 11-S en Nueva York, aunque destacó que nunca escucharon sirenas ni intervenciones de bomberos, por seguridad frente a los atacantes.



A pesar de la violencia, los estadounidenses, destaca el reportaje, continúan confiando en la seguridad de la ciudad y esperan que los turistas y residentes no se alejen de Puerto Vallarta por estos hechos.



“Lo que pasó lo considero algo normal en México. No está dirigido contra alguien como yo”, afirmó Palmatier.



Davis-Farage añadió: “Sólo espero que la gente no se aleje de Vallarta por esto”.

