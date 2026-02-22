Antiguo apartamento de Paul Newman no se venderá por más de $1.69 millones de dólares

Una de las propiedad en Nueva York que pertenecieron a Paul Newman sigue estando en venta luego de que una negociación se cayera por la itromisión de la junta cooperativa del edificio. Ahora, la residencia sigue estando disponible por $1.69 millones de dólares.

Según informó el ‘New York Post’, la junta cooperativa del edificio donde se encuentra la propiedad rechazó la oferta aceptada por los agentes de bienes raíces en primer lugar. No se ha revalado cuál es la razón exacta, pero sí es cierto que la propuesta era de una cifra superior a la que marcaba en el mercado.

“Recibimos varias ofertas significativamente superiores al precio solicitado, y una fue lo suficientemente alta como para que sintiéramos que debíamos comunicarnos con el agente para confirmar que no había un error tipográfico”, reveló uno de los agentes de bienes raíces encargados de la venta a ‘New York Post’.

Esta propiedad llegó al mercado poco después de que se cerrara la venta de otra propiedad del actor en la ciudad por $14 millones de dólares.

Ahora, los agentes explican que “se tomó la decisión de permitir que todos tuvieran tiempo suficiente para ver o volver a visitar la propiedad y reevaluar su posición más sólida”. En el listado se sigue presentando el lugar como una “elegante casa adosada en el número 1120 de la Quinta Avenida presenta una oportunidad única de poseer un pedazo de la historia de Hollywood y Nueva York”.

El apartamento está distribuido en dos dormitorios, un baño completo, un medio baño, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades. Sobre el interior, se resalta “un amplio y acogedor vestíbulo se abre a una espaciosa sala de estar y comedor con detalles de la preguerra y vistas al jardín a través de grandes ventanales”.

