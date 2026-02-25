La Champions League define sus Octavos de Final: equipos clasificados y resultados

La UEFA Champions League ya conoce a todos los equipos que disputarán los Octavos de Final luego de que este miércoles se completara la ronda de Playoffs.

El Atalanta protagonizó uno de los partidos más emocionantes al remontar su serie frente al Borussia Dortmund con un penal convertido por Lazar Samardzic en el minuto 98, resultado que selló el pase de los italianos.

Por su parte, el Paris Saint-Germain empató ante el AS Monaco en la vuelta, pero avanzó gracias a su ventaja en la ida, manteniéndose en carrera para defender su título. El Real Madrid también confirmó su clasificación tras vencer nuevamente al Benfica.

El martes, el Atlético de Madrid había asegurado su boleto al revertir el empate ante el Club Brugge con un triunfo contundente en casa, mientras el Newcastle United dominó su eliminatoria ante el Qarabağ FK y el Bayer Leverkusen dejó en el camino al Olympiacos.

La gran sorpresa de los Playoffs fue el Bodø/Glimt, que eliminó al Inter Milan tras ganar ambos partidos y cerrar un global de 5-2. Por su parte, el Real Madrid selló su pase a octavos tras vencer al Benfica 2-1 en el Santiago Bernabéu, dejando el marcador global en 3-1.

Clasificados a Octavos desde Playoffs

Atlético de Madrid

Newcastle United

Bayer Leverkusen

Bodø/Glimt

Atalanta

Paris Saint-Germain

Real Madrid

Galatasaray

Clasificados directos a Octavos

Arsenal

Bayern Munich

Liverpool

Tottenham Hotspur

Barcelona

Chelsea

Sporting CP

Manchester City

Próximas fechas de la Champions League

Sorteo de Octavos, Cuartos y Semifinales: 27 de febrero de 2026

Octavos de Final: 10/11 y 17/18 de marzo de 2026

Cuartos de Final: 7/8 y 14/15 de abril de 2026

Semifinales: 28/29 de abril y 5/6 de mayo de 2026

Final: 30 de mayo de 2026

Con el nuevo formato de 36 equipos, solo los ocho mejores de la fase de liga avanzan directamente, mientras los demás obtienen su boleto a través de los Playoffs. El sorteo del 27 de febrero definirá el camino completo hacia la final del torneo más prestigioso de clubes en Europa.

