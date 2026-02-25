Lily Collins será Audrey Hepburn en “Breakfast at Tiffany’s”

La figura de Audrey Hepburn regresará al cine desde una perspectiva distinta. Lily Collins fue confirmada como protagonista del nuevo proyecto inspirado en “Breakfast at Tiffany’s”, una cinta que marcó la cultura popular desde su estreno en 1961.

Se supo que la producción no busca recrear escena por escena la película, sino contar lo que ocurrió detrás de su construcción artística y sus tensiones internas en pleno auge de Hollywood.

A diferencia de un remake tradicional, esta versión se detendrá en las decisiones creativas y los roces que definieron el rodaje, así como en el impacto que tuvo la historia desde que llegó a las salas.

El filme se basa en el libro “Fifth Avenue, 5 A.M.”, escrito por Sam Wasson, considerado una de las investigaciones más completas sobre el origen del clásico. El guion quedó en manos de Alena Smith, creadora de la serie “Dickinson”, mientras que la dirección continúa pendiente de anuncio.

Una historia sobre decisiones, tensiones y un ícono cultural

Además de interpretar a Hepburn, Collins se desempeñará como productora a través de Case Study Films, en alianza con Imagine Entertainment. La actriz confesó que el proyecto lleva cerca de una década en preparación y que su vínculo emocional con la figura de Hepburn fue determinante para seguir adelante con él.

El relato revivirá los momentos clave en la gestación de “Breakfast at Tiffany’s”, como la insistencia de Truman Capote para que Marilyn Monroe diera vida a Holly Golightly y su descontento cuando Paramount optó por Hepburn.

También abordará los cambios que impuso el estudio para suavizar los aspectos más polémicos de la novela original y adecuarlos a la imagen pública de la actriz.

La película retratará, además, a figuras esenciales como el director Blake Edwards, el diseñador Hubert de Givenchy y la icónica vestuarista Edith Head, responsables de una estética que terminó convertida en referencia mundial.

Una obra con legado y un papel hecho a la medida

El filme original obtuvo dos premios Óscar (mejor canción por “”Moon River”” y mejor banda sonora), además de una nominación para Hepburn como mejor actriz. Con el paso de los años, su influencia trascendió las pantallas con el vestido negro diseñado por Givenchy, los lentes oscuros y el peinado alto que se transformaron en un sello reconocido globalmente.

La elección de Collins ha sido bien recibida por su cercanía estética con la actriz. En múltiples alfombras rojas y sesiones editoriales, la protagonista de “Roman Holiday” y “Sabrina” ha sido una de sus referencias más constantes.

Este será el primer largometraje que aborda el proceso creativo de “Breakfast at Tiffany’s” y que avanza de forma concreta, después de varios intentos fallidos en la industria por llevar la vida de Hepburn al cine.

