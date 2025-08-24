Asistente de dirección de ‘Emily in Paris’ murió durante el rodaje

El pasado 22 de agosto murió Diego Borella, asistente de dirección de ‘Emily in Paris’. Bollera, de 47 años, sufrió un infarto súbito cardíaco mientras trabajaba en uno de los sets de grabación de la serie.

Desde hace unos días, el equipo de la exitosa serie de Netflix, protagonizada por Lily Collins, se trasladó a Venecia, Italia, para grabar parte de la quinta temporada.

Durante estos días los paparazzi han compartido algunas fotografías del elenco filmando en diferentes puntos emblemáticos de la ciudad europea, pero para el momento de la muerte de Bollera, este se estaba encargando de la organización de una escena en el icónico Hotel Danieli.

La muerte fue inesperada debido a un problema cardiaco, pero parece ser que no tenía problemas de salud previo a su viaje a Venecia. Se dice que el servicio médico acudió rápidamente al histórico hotel alrededor de las 7:00 pm (hora Italia), y aunque se intentó reanimarlo, la muerte fue declarada media hora después.

Este suceso hizo que el rodaje se paralizara durante dos días, la muerte ocurrió el jueves y el sábado se retomó el plan de rodaja, aunque seguro esto ocasionó algunos problemas de última hora para el equipo.

Hay que recordar que hace pocos días Netflix anunció que la quinta temporada estrenará el próximo 18 de diciembre. ‘Emily in Paris’ fue creada por Darren Star, reconocido también por haber desarrollado exitosas producciones como ‘Sex and the City’, ‘Beverly Hills 90210’ y ‘Melrose Place’.

Gracias a las fotos se puede ver que no todo el elenco se trasladó a Venecia, en el set de grabación se ha podido ver a Lily Collins, Ashley Park, Eugenio Franceschini y Paul Forman, quienes interpretan a Emily, Mindy, Marcello y Nicolás de León respectivamente.

