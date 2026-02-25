México llama a Nacho Álvarez como reemplazo de Ramón Urías al Clásico Mundial

Ramón Urías quedó fuera del roster de México para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y será sustituido por Nacho Álvarez Jr., informó este martes la Comisión de Selecciones Nacionales.

Ramón Urías prioriza adaptación con Cardinals

Urías, quien firmó hace apenas tres días con los St. Louis Cardinals, tomó la decisión de no disputar el WBC 2026 de común acuerdo con la organización de St. Louis y la Selección Mexicana.

El infielder buscará consolidarse en su nuevo equipo y pelear por un lugar en el roster de Grandes Ligas, ya sea como segunda base o antesalista. La prioridad será adaptarse al sistema de los Cardinals y acumular la mayor cantidad de juego posible durante la temporada.

La baja representa una pérdida importante para México por la experiencia y versatilidad defensiva del sonorense, pero abre la puerta a una apuesta joven con proyección.

Cambios en la Selección Mexicana de Béisbol a días del Clásico Mundial de Béisbol 🇲🇽🥊



Ramón Urías deja a la novena mexicana y toma su lugar Nacho Alvarez Jr.



Urías, recién firmado con los Cardinals, se quedará en el Spring Training con St Louis, donde "buscará adaptarse a su… pic.twitter.com/i3WLyzrT2e — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 24, 2026

¿Quién es Nacho Álvarez Jr., el nuevo refuerzo de México?

Álvarez Jr., de 22 años y originario de Fontana, California, pertenece a los Atlanta Braves y cuenta con experiencia en las Grandes Ligas.

Debutó en Las Mayores el 22 de julio de 2024, temporada en la que disputó ocho encuentros con el equipo grande. Para 2025 vio acción en 58 juegos con Atlanta, registrando promedio de bateo de .234, con dos cuadrangulares y 15 carreras impulsadas.

El infielder, que se desempeña principalmente en la segunda y tercera base, acumula cuatro campañas en Ligas Menores de los Braves, donde tiene buenos números: promedio de .281, 19 jonrones, 141 carreras producidas y 50 bases robadas en 278 partidos.

Para Álvarez será su primera participación en un Clásico Mundial de Béisbol, torneo en el que México llegará con altas expectativas tras consolidarse como potencia emergente en el escenario.

Sigue leyendo:

Albert Pujols anuncia la rotación de Dominicana para el Clásico Mundial de Béisbol

Juan Soto busca la manera de vencer a Shohei Ohtani por el Premio MVP de la Liga Nacional 2026