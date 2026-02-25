Paul Skenes estaría en dos aperturas con EE.UU en Clásico Mundial de Béisbol

Paul Skenes, Cy Young de la Liga Nacional de 2025, estaría en dos aperturas con el equipo de Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Skenes expresó, durante una entrevista con Fox Sports, que espera hacer dos aperturas, siempre que Estados Unidos avance a instancias más lejanas en el torneo.

“Si ganamos y llegamos tan lejos como debemos, volveré a lanzar en el torneo”, afirmó Skenes.

El pitcher de los Piratas de Pittsburgh hará su primera apertura del Spring Training este miércoles. El Cy Young de la Liga Nacional afirmó que sería el abridor para uno de los dos juegos de exhibición que tiene el equipo de EE.UU.

Esto da un poco de alivio al equipo de Estados Unidos, luego de que Tarik Skubal anunció que solo estaría para una apertura con el equipo en el Clásico Mundial de Béisbol.

A diferencia de Skenes, Skubal se convertirá en agente libre para la temporada 2027 y tiene su último año de contrato con los Tigres de Detroit.

Paul Skenes viene de un año superlativo en Grandes Ligas

Paul Skenes viene de ganar el Cy Young y ha sido uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas en apenas dos años en Grandes Ligas.

En 2025, Skenes ganó el premio al mejor lanzador de la Liga Nacional tras tener 1.97 de efectividad, 216 ponches y 7.7 de WAR.

El pitcher de los Piratas de Pittsburgh ha sido seleccionado al Juego de Estrellas en sus dos primeras campañas y estará representando a Estados Unidos por primera vez en un Clásico Mundial.

Estados Unidos luce como uno de los grandes favoritos a llevarse el título con una rotación de lanzadores que tendrá a Skubal, Skenes, Logan Webb, Clayton Kershaw, entre otros.

El capitán de la selección estadounidense será Aaron Judge, ganador del Jugador Más Valioso de la temporada 2025.

