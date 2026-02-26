Alerta FDA Clase I: Retiran más de 50,000 libras de arándanos congelados por Listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) calificó como Clase I el retiro de 55,689 libras de arándanos congelados, distribuidos por la empresa Oregon Potato Company en cuatro estados de Estados Unidos y Canadá, debido al riesgo de Listeria.

Un reporte de clasificación de la FDA, divulgado el 24 de febrero de 2026, indica que el producto fue distribuido a nivel industrial y comercial, aclarando que no llegó a tiendas minoristas (supermercados directos al consumidor).

La presencia de la bacteria Listeria monocytogenes en los arándanos congelados fue el motivo de la clasificación Clase I, la categoría más severa que implica un alto riesgo para la salud, especialmente para niños, ancianos y mujeres embarazadas.

El reporte detalla que los arándanos fueron vendidos en presentaciones de cajas de 13.6 kg (30 lb) y contenedores industriales de 637 kg (1,400 lb), enviados a Michigan, Oregon, Washington, Wisconsin y Canadá.

¿Qué hacer en caso de tener el producto?

La recomendación para las empresas que adquirieron estos arándanos es verificar la siguiente información de lotes y fechas de caducidad:

Para cajas de 30 lb: Lote 2055 B2 (Caducidad: 23/07/2027) Lote 2065 B1 (Caducidad: 24/07/2027) Lote 2065 B3 (Caducidad: 24/07/2027)

Para contenedores de 1,400 lb: Lote 3305 A1 (Caducidad: 25/11/2027) Lote 3305 B1 (Caducidad: 25/11/2027)



La empresa inició el retiro voluntario el 12 de febrero de 2026, registrado bajo el número de informe H-0522-2026.

Para evitar intoxicaciones alimentarias, se insta a quienes manejan inventarios comerciales a identificar los lotes, detener su uso inmediatamente y contactar al proveedor para su devolución o destrucción segura.

Lo que debes saber sobre la Listeriosis

El principal riesgo de infección por listeria es para mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados (inmunodeprimidos). En el caso de las gestantes, es extremadamente peligrosa, ya que puede provocar abortos espontáneos, partos prematuros o muerte fetal, incluso si la madre solo presenta síntomas leves.

Síntomas comunes

Los síntomas pueden aparecer desde unos días hasta varias semanas después de ingerir el alimento contaminado:

Fiebre y escalofríos persistentes.

persistentes. Dolores musculares intensos (mialgias).

intensos (mialgias). Cuadros digestivos: náuseas, vómitos y diarrea.

Etapas graves

Cuando la bacteria se propaga más allá del sistema digestivo, pueden presentarse síntomas críticos:

Dolor de cabeza agudo y rigidez nucal.

y rigidez nucal. Confusión mental y pérdida del equilibrio.

y pérdida del equilibrio. Convulsiones.

