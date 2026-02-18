Retiro de 20,000 unidades de mantequilla de maní en 40 estados por presencia de plástico
Retiro de 20,000 unidades de mantequilla de maní en 40 estados por fragmentos de plástico. Revisa marcas como Sysco y US Foods
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) calificó como Clase II un retiro de más de 20,000 unidades de mantequilla de maní fabricadas por Ventura Foods por riesgo de contaminación con material plástico. El producto fue distribuido en 40 estados de los Estados Unidos.
La presencia de fragmentos de plástico azul en la mantequilla de maní fue clasificada como Clase II el 12 de febrero de 2026, lo que indica un riesgo bajo de lesiones graves, pero requiere atención inmediata. Este retiro afecta principalmente a marcas blancas o de distribución institucional (como Sysco o US Foods).
Se insta a los consumidores a inspeccionar las despensas de inmediato, priorizando la salud sobre el ahorro, y optar por la devolución o el desecho seguro del producto.
¿Cómo identificar la mantequilla de maní retirada del mercado?
Tras detectar la contaminación por fragmentos de plástico azul en los procesos de fabricación, la FDA emitió un reporte con la información detallada de los productos para facilitar la identificación por parte de los compradores. Aquí los puntos clave que se deben revisar:
1. Mantequilla de maní cremosa (Presentaciones de 0.5 oz, 0.75 oz y 1.12 oz)
Marcas: US Foods y Dyma Brands.
Número de recuperación: H-0502-2026.
Clasificación: Clase II.
- Códigos de lote por referencia:
Referencia 88652: D077F01, D079F01, D080F01, D083F01, D084F01, D086F01, D087F01, D090F01, D091F01, D092F01, D093F01, D095F01, D097F01, D098F01, D099F01, D106F01, D107F01.
Referencia 88640: D076F01, D085F01, D102F01.
Referencia 72445: D077F01, D078F01, D079F01, D085F01, D091F01, D092F01, D100F01, D101F01, D102F01, D104F01, D105F01.
Referencia 88660: D077F01, D076F01, D102F01.
Referencia 96435: D080F01, D094F01.
Referencia 86442: D100F02, D101F02.
Referencia 86433: D077F02, D078F02, D083F02, D084F02, D086F02, D104F02, D105F02, D106F02, D107F02.
Cantidad: Más de 22,000 cajas en total.
2. Combinación mantequilla de maní y jalea de uva (Poco Pac – 2.12 oz)
Distribuidor: Dyma Brands, Inc.
Número de recuperación: H-0503-2026.
Clasificación: Clase II.
- Códigos de lote por referencia:
Referencia 86418: D086F03.
Referencia 96420: D076F03, D077F03, D102F03, D104F03.
Cantidad: 929 cajas.
3. Combinación mantequilla de maní y mermelada de fresa (Poco Pac – 2.12 oz)
Distribuidor: Dyma Brands, Inc.
Número de recuperación: H-0504-2026.
Clasificación: Clase II.
- Códigos de lote por referencia:
Referencia 86419: D090F03.
Referencia 96422: D091F03, D105F03.
Cantidad: 379 cajas.
¿Cuáles son los estados afectados?
La distribución es bastante amplia e incluye estados clave como Nueva York y Nueva Jersey. A continuación, la lista completa:
- Alabama (AL), Arkansas (AR), Arizona (AZ), California (CA), Colorado (CO), Connecticut (CT), Florida (FL), Georgia (GA), Iowa (IA), Idaho (ID), Illinois (IL), Indiana (IN), Kansas (KS), Louisiana (LA), Massachusetts (MA), Maryland (MD), Michigan (MI), Minnesota (MN), Missouri (MO), Mississippi (MS), Montana (MT), North Carolina (NC), North Dakota (ND), Nebraska (NE), New Hampshire (NH), New Jersey (NJ), New Mexico (NM), Nevada (NV), New York (NY), Ohio (OH), Oklahoma (OK), Oregon (OR), Pennsylvania (PA), South Carolina (SC), Tennessee (TN), Texas (TX), Utah (UT), Virginia (VA), Washington (WA) y Wisconsin (WI).
¿Qué hacer si tienes el producto?
En estos casos, la recomendación básica es revisar la despensa y verificar la etiqueta para corroborar si se trata de Ventura Foods o de las marcas mencionadas anteriormente.
Evite consumir el producto aunque el fragmento parezca pequeño; el plástico puede causar asfixia o daños digestivos. Siga las instrucciones del minorista donde lo compró; generalmente puede devolverlo para un reembolso o desecharlo de forma segura para que nadie más lo consuma por error.
