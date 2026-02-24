Retiran más de 10 sabores de quesos crema en Nueva York por riesgo de listeria

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha emitido una alerta urgente tras el retiro del mercado de catorce sabores de queso crema de la marca Made Fresh Salads. Estos productos se distribuyeron principalmente en Brooklyn, Queens, Bronx y la ciudad de Nueva York debido a una posible contaminación por Listeria monocytogenes.

El problema fue detectado durante un muestreo rutinario en una de las mezcladoras de la empresa, la cual ya ha sido retirada de la línea de producción.

¿Qué debes saber sobre los productos afectados?

Si gestionas un negocio de comida o tienes estos productos en casa, verifica lo siguiente:

Identificación: Productos etiquetados como “Made Fresh Salads” en envases de plástico blanco de 2.2 kg (5 lb) .

Productos etiquetados como en envases de plástico blanco de . Zonas de distribución: Entregas directas en Brooklyn, Queens, Bronx y NYC .

Entregas directas en . Fecha de caducidad: Todos los lotes con vencimiento hasta el 27 de febrero de 2026 (ubicada en la esquina inferior izquierda de la etiqueta).

Variedades que NO deben consumirse:

Queso crema con Manzana y Canela Queso crema con Manzana y Caramelo Queso crema con Arándanos Queso crema con Ajo y Hierbas Queso crema con Jalapeño Queso crema con Jalapeño y Cheddar Queso crema con Salmón Ahumado Queso crema con Cebollín Queso crema con Fresa Queso crema con Tomate Seco Queso crema con Verduras Queso crema con Nueces y Pasas Queso crema Batido Tofu Batido

Claves sobre la Listeria monocytogenes

La Listeria es un patógeno peligroso que puede causar infecciones graves y, en algunos casos, mortales. Los grupos más vulnerables incluyen a niños, ancianos y personas con sistemas inmunes debilitados. En el caso de las mujeres embarazadas, el riesgo es extremadamente alto, pudiendo provocar abortos espontáneos o muerte fetal.

Es vital identificar los síntomas a tiempo para actuar con rapidez:

Grupos de riesgo: Infecciones graves y fatales en poblaciones vulnerables.

Infecciones graves y fatales en poblaciones vulnerables. Síntomas comunes: Fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea.

La listeriosis es una infección bacteriana que requiere atención especial por su comportamiento biológico:

Una bacteria “todoterreno”: A diferencia de otros gérmenes, la Listeria puede crecer dentro de tu nevera . Sin embargo, el calor es su enemigo: cocinar o recalentar los alimentos por encima de los 75 °C la elimina por completo.

A diferencia de otros gérmenes, la . Sin embargo, el calor es su enemigo: cocinar o recalentar los alimentos por encima de los la elimina por completo. ¿Dónde se esconde?: El riesgo mayor está en los quesos blandos , embutidos y ensaladas listas para comer. La contaminación suele ocurrir durante el empaque o rebanado.

El riesgo mayor está en los , embutidos y ensaladas listas para comer. La contaminación suele ocurrir durante el empaque o rebanado. Emergencia médica: Para personas sanas puede parecer una gripe leve, pero para los grupos de riesgo puede derivar en meningitis.

¿Qué debes hacer si tienes este producto?

Devolución inmediata: No lo consumas. Llévalo al punto de compra original para obtener un reembolso completo. Higiene en casa: Limpia profundamente tu nevera y superficies para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos. Estado actual: Afortunadamente, no se han reportado enfermedades hasta el momento. Contacto de asistencia: Si tienes dudas, llama a la empresa al 1-718-765-0082 (Lunes a viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m. hora del Este).

Sigue leyendo: