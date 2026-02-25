Larry Summers renuncia a su puesto en Harvard por sus vínculos con Jeffrey Epstein

El exsecretario del Tesoro, Larry Summers, presentó su renuncia a su puesto como profesor en la Universidad de Harvard debido a su relación con Jeffrey Epstein, según informó la institución este miércoles.

Summers, quien también fue presidente de Harvard entre 2001 y 2006, se apartará de sus responsabilidades académicas al final de este año académico, y permanecerá en licencia hasta entonces.

La renuncia de Summers se produce en medio de la creciente controversia sobre sus intercambios con Epstein, cuyos documentos fueron recientemente revelados por el Departamento de Justicia. Los registros muestran una estrecha comunicación entre ambos, incluyendo correos electrónicos intercambiados hasta julio de 2019, poco antes de la muerte de Epstein en prisión.

Estos mensajes han causado gran revuelo, especialmente por el contenido de las conversaciones, que incluyeron comentarios sobre mujeres y referencias a reuniones que Epstein organizó en Harvard.

A pesar de que Summers no ha sido acusado de delitos sexuales, sus vínculos con Epstein han sido ampliamente criticados. En un comunicado de noviembre de 2025, el economista asumió “toda la responsabilidad” por continuar en contacto con Epstein y expresó su “profundo arrepentimiento” por su decisión.

El controvertido caso Epstein

En sus intercambios, Summers discutió varios temas con Epstein, incluyendo su vida personal y asuntos profesionales. En un controvertido correo de 2017, Summers compartió con Epstein su opinión sobre la inteligencia de las mujeres y también recibió asesoramiento sobre una relación romántica con una mujer que él describió como una “aprendiz“. Estos correos, entre otros, han sido el centro de las críticas.

Epstein, quien fue condenado en 2008 por delitos relacionados con la prostitución de menores, murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por nuevos cargos de abuso sexual. Su red de contactos, que incluía figuras prominentes como el expresidente Bill Clinton, Bill Gates, y Larry Summers, ha estado bajo intenso escrutinio desde que se destaparon sus crímenes.

A raíz de estas revelaciones, Summers renunció a otros compromisos, incluyendo su puesto en el consejo de la fundación OpenAI, donde también había estado vinculado a Epstein. A pesar de que la mera mención del nombre de una persona en los archivos de Epstein no implica necesariamente un acto ilícito, las conexiones cercanas de figuras públicas con el financiero condenado han dejado daños a sus reputaciones.

Los correos publicados también sugieren que Summers colaboró con Epstein en la organización de reuniones para otros individuos influyentes, y que Epstein hizo contribuciones a organizaciones vinculadas a la familia Summers.

Más figuras de alto perfil

La revelación de los vínculos de Summers con Epstein se suma a la creciente lista de figuras públicas que han enfrentado consecuencias debido a su relación con el financiero, como el príncipe Andrés y el exembajador británico en EE.UU., Peter Mandelson, entre otros. Además, documentos adicionales sobre Epstein siguen siendo divulgados, lo que ha provocado más renuncias y reacciones públicas de otras personalidades.

En el caso de Summers, su renuncia a Harvard marca un nuevo capítulo en la saga de figuras de alto perfil cuyos nombres aparecen en los archivos de Epstein, pero aún no han sido acusados de conductas ilícitas en relación con los abusos del financiero. A medida que las investigaciones continúan, el impacto de estas revelaciones sigue afectando las carreras y reputaciones de las personas involucradas.

