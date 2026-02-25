Bill Gates admite amoríos y llama “gran error” su vínculo con Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, reconoció ante empleados de la Fundación Gates que mantuvo dos aventuras extramaritales y calificó como “un gran error” su relación con el fallecido empresario pederasta Jeffrey Epstein.



Durante una asamblea interna realizada el martes, Gates ofreció disculpas tras la difusión de correos electrónicos de 2013 en los que Epstein se describía como su “mano derecha” y mencionaba conductas éticamente cuestionables. Representantes del empresario rechazaron esas afirmaciones, calificándolas de “absurdas y completamente falsas”.

Según una grabación revisada por The Wall Street Journal, Gates aseguró que no cometió actos ilícitos ni fue testigo de comportamientos ilegales, y que las dos relaciones extramaritales conocidas por Epstein no involucraron a víctimas del empresario.



“Fue un gran error pasar tiempo con Epstein”, afirmó Gates. Añadió que lamenta las consecuencias que su decisión pudo tener para otras personas vinculadas al caso.

Relación entre Bill Gates y Jeffrey Epstein: fechas y detalles

Gates explicó que comenzó a reunirse con Epstein en 2011, años después de que este se declarara culpable en 2008 por solicitar prostitución de una menor. Señaló que en ese momento desconocía los antecedentes de Epstein y que, con la información actual, considera la situación “cien veces peor”, tanto por los delitos pasados como por un patrón continuo de mala conducta.



Además, mencionó que su exesposa, Melinda French Gates, siempre fue escéptica respecto a la relación. Gates aseguró que nunca visitó la isla privada de Epstein, aunque sí coincidió con él en viajes en jet privado y reuniones en Washington, Nueva York, Alemania y Francia, donde participaban otras figuras influyentes, lo que le dio una percepción equivocada de normalidad.

Impacto en la Fundación Gates

El empresario reiteró ante su equipo que estos contactos contradecían los valores y la misión de la fundación, subrayando la importancia de proteger la reputación institucional. Indicó que 2014 fue la última vez que se reunió con Epstein.



Un portavoz confirmó que Gates realiza encuentros públicos con su personal dos veces al año y que en esta ocasión respondió preguntas sobre la divulgación de archivos vinculados a Epstein, así como sobre el trabajo de la fundación en inteligencia artificial y salud global.

