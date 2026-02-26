Futbolista venezolano denunció cantos xenófobos en partido de Copa Libertadores en Chile [Video]

El futbolista venezolano Alexander González, defensa del Carabobo Fútbol Club, denunció a través de sus redes sociales actos de xenofobia durante el partido de vuelta por la segunda ronda de la Copa Libertadores 2026 en el estadio del equipo chileno Huachipato, que su equipo eliminó.

Vergüenza total lo que le tocó vivir hoy al Carabobo en Chile, tras eliminar al Huachipato de la fase 2 de la Copa Libertadores. Piedras, insultos racistas y xenófobos. @CONMEBOL va a mirar hacia otro lado porque no es un equipo brasileño. pic.twitter.com/jozF1PjzoE — Rafalejov (@rafalejov) February 25, 2026

González compartió mediante su cuenta personal de Instagram un video grabado desde la grada al final del partido en el que se escucha a algunos aficionados proferir cánticos con la frase “Tiene hambre, el veneco (venezolano) tiene hambre”.

Ante eso, el defensa respondió con un contundente mensaje en la misma red social: “No hay mejor victoria que una victoria contundente. La verdad teníamos más hambre, pero de goles, porque fuimos mucho más”.

Pidió respeto por el triunfo en Chile

En un mensaje previo, el jugador había publicado un extenso mensaje en el que pedía a la prensa y a los hinchas respetar la dimensión del triunfo.

“Hoy como venezolanos hemos dado un golpe en la mesa aquí en Chile”, expresó González, y les envió un mensaje de apoyo a unos 200 hinchas que acompañaron al equipo venezolano en las tribunas del estadio.

“Nos generalizan como: muertos de hambre, venecos y demás. Sin saber que detrás de cada ser humano, hay un doliente, una madre, un hijo, una abuela poniendo tanto oraciones como esfuerzos para poder ver triunfar a ese ser”, reclamó.

Y añadió: “A nivel deportivo, comentaristas y aficionados del fútbol hablan barbaridades, de los equipos venezolanos, discriminan nuestra raíz, una vez más generalizando. Hoy espero que los comentaristas venezolanos puedan dar un golpe en la mesa también, y decir todo lo que abarca haber ganado este compromiso, sin menos preciar y decir de forma educada como nos caracteriza a nosotros como dolientes de nuestra tierra, que hoy sin ofender fuimos muy superiores, dentro de la cancha”.

Súper acertado el mensaje de Alexander González pic.twitter.com/3KPj9HA9HX — soul (@Lilianamanzz) February 25, 2026

El martes, el Carabobo dominó la serie (3-1 en el global) luego de ganar 1-0 en la ida y 2-1 en la vuelta en el Estadio CAP Huachipato.

