Gobierno de Trump aprueba construcción de cable eléctrico submarino que conecte a Puerto Rico con República Dominicana

NUEVA YORK – El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) contestó en la afirmativa a la solicitud que hizo Caribbean Transmission Development Company (CTDC) para construir un cable submarino que conecte a Puerto Rico con República Dominicana.

Un reporte de El Nuevo Día este miércoles hace referencia a un documento de autorización presidencial para el desarrollo del proyecto que estaría completado en el 2031.

El escrito con fecha del 4 de febrero establece que la Administración Trump le dio paso al permiso tras recibir el aval del DOE, el Departamento de Estado, el de Defensa y LUMA Energy, compañía encargada de la red eléctrica en la isla.

De acuerdo con la información que maneja el periódico local, Energía federal determinó que la inminente construcción no implica riesgos de seguridad nacional o de inestabilidad en el sistema eléctrico de Puerto Rico.

“El 20 de noviembre de 2025, el DOE recibió una carta del Departamento de Guerra (Defensa), expresando que no tenía objeciones a que el DOE emita el permiso presidencial a CTDC. El 26 de noviembre de 2025, el DOE recibió una recomendación favorable del Departamento de Estado para emitir el permiso presidencial”, indicó Catherine Jereza, subsecretaria de la Oficina de Electricidad (OE) de la agencia.

La Casa Blanca le encomendó a esa oficina la evaluación del permiso solicitado.

El examen que hizo el OE de la iniciativa, denominada “Proyecto Hostos”, hace referencia al insumo que LUMA suministró en el 2024, sobre potenciales impactos.

Según el análisis de la compañía, a la que el gobierno de Puerto Rico llevó a los tribunales para anular su contrato de distribución y transmisión, el cable submarino no tendría un impacto negativo sobre la confiabilidad operacional de la red eléctrica “si se opera de forma consistente con las políticas y estándares de LUMA y otros requerimientos regulatorios y estatutarios”.

“LUMA no identificó impactos que requieran mitigación bajo condiciones operacionales normales y provee suficientes medidas de mitigación en escenarios alternos a los impactos al sistema previamente mencionados bajo condiciones de contingencia”, señaló la oficina adscrita a DOE.

El permiso presidencial, sin embargo, hace la salvedad de que la red necesitaría ciertas mejoras para evitar violaciones a los niveles de voltaje y temperaturas, que incluyen el agregar una nueva línea de transmisión de 115 kilovoltios y mejorar la capacidad de otros siete cables.

El documento que cita el periódico además menciona que entidades como Caribbean Basin Power Authority se oposieron a la construcción en el periodo de comentarios públicos, ya que Puerto Rico estaría dependiendo de un país extranjero para obtener energía y porque las características del cable no cumplen con los estándares técnicos de EE.UU.

El documento de la solicitud de permiso presidencial de CTDC ante el DOE con fecha de noviembre de 2023 señala que Caribbean Transmission Development Co. LLC (CTDC), subsidiaria de propiedad total de Atabey Capital, LLC, presentó la solicitud al DOE para que autorice “la construcción, conexión, operación y mantenimiento de instalaciones de transmisión de energía eléctrica en la frontera internacional entre el Estado Libre Asociado de los Estados Unidos de Puerto Rico (Puerto Rico) y la República Dominicana”.

¿Qué es el Proyecto Hostos?

El Proyecto Hostos, en referencia al educador e independentista puertorriqueño Eugenio María de Hostos con estrechos vínculos con Dominicana, se trata de un cable submarino de corriente continua de alta tensión (HVDC) que interconectaría las dos redes de energía existentes, “proporcionando redundancia y resiliencia energética. “El cable operará a 320 kilovoltios (kV) de corriente continua con una capacidad para transportar electricidad de hasta 700 megavatios (MW) en ambas direcciones sin requerir la interrupción de la operación de ninguna de las dos redes. El cable también permitirá el arranque a oscuras luego de un apagón (“blackstart”) de la red de Puerto Rico en caso de una pérdida completa de energía de la red”, expuso CTCD en su pedido.

El cable conectará la parte más occidental de Puerto Rico con la más oriental de República Dominicana cruzando el Pasaje de la Mona bajo el agua y tocando tierra en el Puerto Sila María Calderón en Mayagüez. “La estación convertidora se ubicará dentro de los límites del puerto y luego se conectará a la red eléctrica a través la subestación eléctrica conocida como Mayagüez TC, aproximadamente a una milla tierra adentro”, especifica la propuesta.

En Dominicana, se propone que la línea toque tierra en la área conocida como El Cabo, al sur del desarrollo turístico de Cap Cana y al norte del Parque Nacional Punta Espada. CTDC utilizaría la tecnología de perforación horizontal dirigida (HDD) para llevar la línea de transmisión a tierra firme.

El argumento en el que se sostiene el pedido de permiso se basa en los constantes huracanes que se reportan en ambas islas y la recurrencia de los apagones en Puerto Rico.

“El 21 de septiembre de 2016, un año antes del huracán María, un incendio en una de las plantas de generación primarias provocó apagones generalizados y prolongados; la fragilidad de la red energética se hacía evidente. El 20 de septiembre de 2017, el huracán María impactó significativamente a todo Puerto Rico, dejando a la isla sin electricidad ni agua potable desde unas pocas semanas hasta más de un año. Muchos habían estado sin electricidad desde que el huracán Irma afectó la red eléctrica de Puerto Rico 2 semanas antes, el 6 de septiembre de 2017. Cinco años después, el 8 de septiembre de 2022, el huracán Fiona agravó los esfuerzos de recuperación del huracán María, dejando a la mayor parte de Puerto Rico sin electricidad durante más de una semana y a algunos sin electricidad durante más de cuatro semanas debido a los daños causados por las inundaciones sostenidas”, detalla el documento que también menciona otros eventos naturales como los terremotos.

El texto además resalta el problema de generación de energía en Puerto Rico.

“Las anticuadas plantas de generación de Puerto Rico son incapaces de proporcionar energía de manera confiable y eficiente a los, aproximadamente, 3.2 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en la isla”, añade la compañía.

Según los impulsores del Proyecto Hostos, el mismo aumentará la capacidad para que las islas se recuperen más rápidamente después de eventos naturales destructivos “al proporcionar una línea de transmisión submarina bidireccional que conecta las redes eléctricas de Puerto Rico y la República Dominicana”.

“Si las instalaciones de generación de energía eléctrica dentro de Puerto Rico se dañan y no pueden generar electricidad, las instalaciones de generación de energía dentro de la República Dominicana pueden proporcionar energía a Puerto Rico y viceversa, proporcionando resiliencia energética a ambas islas”, argumentan.

El escrito añade que seis laboratorios nacionales del DOE brindaron asistencia a las partes interesadas del sistema energético de Puerto Rico para mejorar la confiabilidad y resiliencia del sistema eléctrico de la isla, principalmente asociada a la Ley de Política Pública de Energía de Puerto Rico (Ley 17 de 2019).

Dicha ley es la que establece la meta de 100% de energía renovable para el 2050.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, sin embargo, como parte de uno de los primeros proyectos de administración eliminó las metas intermedias contenidas en el estatuto.

Otras acciones tomadas por el DOE en Puerto Rico

Este mes, el DOE volvió a renovar o a extender dos órdenes de emergencia que había firmado el secretario Chris Wright, inicialmente, el 16 de mayo de 2025.

Las órdenes autorizan a la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) a despachar unidades para mantener la capacidad de generación crítica, al tiempo que acelera el manejo de la vegetación para reducir las insterrupciones en el servicio eléctrico, fortalecer la confiabilidad de la red a largo plazo y minimizar el costo de los apagones.

Un comunicado de prensa del DOE señala que las acciones de emergencia han ayudado al gobierno del archipiélago a restaurar hasta 820 MW de capacidad de generación de carga base, lo que ha aumentado la capacidad de generación de todo el sistema de la isla a 6,460 MW.

Las órdenes también buscan abordar los problemas de manejo de la vegetación cerca de las líneas de alta tensión, trabajo que LUMA debe agilizar.

El enfoque de la Administración Trump en Puerto Rico se basa en invertir más dinero en la reparación y modernización de la red eléctrica, y, por ende, en el uso de combustibles fósiles.

En esa dirección, el DOE redirigió cientos de millones de fondos federales para paneles solares en techos que fueron aprobados por el Congreso bajo la Administración Biden para la red eléctrica, acción que organizaciones vinculadas a los procesos han cuestionado por poner en riesgo a boricuas vulnerables como los que dependen de electricidad para operar equipos médicos, por ejemplo.

La semana pasada, El Diario contactó al DOE para solicitar una entrevista con algún portavoz de la agencia que pueda hablar sobre el trabajo que están haciendo para atener la crisis eléctrica en la isla. Sin embargo, no hemos recibido respuesta al pedido.

