Hillary Clinton niega ante el Congreso haber conocido a Jeffrey Epstein

La exsecretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, negó ante un comité del Congreso haber conocido personalmente a Jeffrey Epstein ni haber tenido información sobre sus delitos, en una comparecencia a puerta cerrada realizada desde Nueva York.

En el discurso inicial que difundió en redes sociales, Clinton fue categórica: “No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir”.

La audiencia se desarrolla en Chappaqua, localidad donde reside junto al expresidente Bill Clinton, quien está citado a declarar mañana en el mismo lugar.

Here is my opening statement to the House Oversight and Government Reform Committee today. pic.twitter.com/NZSF2epcI5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) February 26, 2026

Críticas al comité investigador

Durante su intervención, Clinton cuestionó los motivos de su citación por parte del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, controlado por republicanos, al sostener que la investigación busca “distraer la atención” de las actividades del presidente Donald Trump.

“En cambio, ustedes me han pedido testificar a mí, a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención de las actividades del presidente Trump y encubrirlo”, afirmó.

El presidente del comité, el republicano James Comer, dijo a los periodistas antes de la entrevista: “Esto no es una cacería de brujas partidista. Fue una moción, una moción bipartidista, apoyada por los demócratas, para incluir a los Clinton. Así que no creo que sea injusto de ningún modo con los Clinton”.

La exsecretaria de Estado también describió el caso Epstein como “una tragedia” y “un escándalo” que, dijo, requiere “una investigación exhaustiva”, aunque insistió en que el comité no ha citado a quienes considera implicados relevantes.

Posición sobre los delitos de Epstein

Clinton aseguró que desconocía por completo las actividades criminales del magnate financiero, fallecido en prisión en 2019. “Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes”, expresó.

La exsecretaria de Estado reconoció, no obstante, haber coincidido en actos de la Fundación Clinton con Ghislaine Maxwell, colaboradora de Epstein condenada a 20 años de prisión.

Los Clinton aceptaron comparecer tras la amenaza de ser acusados de desacato al Congreso, aunque posteriormente solicitaron que sus testimonios se hagan públicos al asegurar que no tienen nada que ocultar.

Bill Clinton ha reconocido haber viajado en varias ocasiones a comienzos de los años 2000 en el avión privado de Epstein por motivos filantrópicos, pero ha negado conocer las actividades ilícitas del financiero.

Trump, ¿el siguiente?

El demócrata de mayor rango en el comité, el representante demócrata Robert García, dijo que “hoy se sienta un precedente” que esperaba que condujera a un testimonio de Trump.

“Queremos hablar con el expresidente Bill Clinton, y la otra persona con la que queremos hablar es el actual presidente Donald Trump”, dijo, según NBC News. Pidió a sus colegas republicanos que les ayuden a poner al presidente “frente a nuestro comité”.



