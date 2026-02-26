Karina Banda recuerda la razón por la que el nacimiento del hijo de Migbelis Castellanos la marcó

Karina Banda, presentadora mexicana de televisión, contó cómo el embarazo de su compañera Migbelis Castellanos la conmovió profundamente, ya que se sintió identificada con el deseo de querer ser madre.

En el programa Desiguales, transmitido por la cadena Univision, la venezolana dijo que poco después del nacimiento de su niño Caden, sintió que todo fue muy rápido y que sus hormonas estaban movidas.

Le preguntó a sus compañeras, si la vieron intensa con el cuidado del niño, pero la boricua Adamari López le dijo que no fue así, que solo la vio feliz por la llegada de su hijo.

Luego de esta parte, la ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 contó que para ella fue muy especial que Karina Banda la visitara en el hospital poco después de la llegada de Caden.

“Fue muy especial que Kari tuviera la oportunidad de visitarme al hospital en mi momento más vulnerable”, indicó.

El difícil momento que vivió Karina Banda

Al recordar esto, la mexicana dijo que al ver a Migbelis convertida en mamá fue algo irreal, no solo porque no la veía de esa manera, sino porque estaba embarazada en ese momento. “Primero estaba viendo a mi amiga, mi compañera de tantos años convertida en mamá y por otro lado me había hecho una prueba de embarazo que había salido positiva”, destacó.

La mala noticia es que la conductora de TV perdió poco después este embarazo y habló en agosto de 2025 de esta situación en el show de entretenimiento. “Uno piensa que si el doctor ya está haciendo el tratamiento me van a transferir al bebé y todo va a estar bien. Y cuando no es el resultado que esperas, te das cuenta de que la voluntad es de Dios y por más que venga un doctor y te implante un embrión, si no es el momento, no va a ser”, contó en ese momento.

