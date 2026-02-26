La intensa vida fitness de Snoop Dogg a los 54 años

En medio de una visita al estadio Swansea.com Stadium, Snoop Dogg dejó ver un costado que no suele ocupar titulares, su disciplina dentro del gimnasio del Swansea City, equipo del que es inversor.

Lo que empezó como una aparición pública en el Reino Unido terminó mostrando el método con el que el artista mantiene un cuerpo ágil, delgado y funcional a los 54 años.

De acuerdo con la revista “Men’s Health”, su presencia en la cancha llamó la atención, aunque lo realmente revelador vino después. El rapero se metió en la zona de entrenamiento del club para realizar una rutina basada en fuerza controlada, isometrías y circuitos de boxeo, un enfoque que desmonta ideas preconcebidas sobre su figura pública.

Cómo entrena Snoop Dogg: control, técnica y resistencia

Según lo señalado por “Men’s Health”, el circuito principal estuvo dirigido a la parte superior del cuerpo, con cargas livianas, repeticiones precisas y especial atención en la técnica. Incluyó press con mancuernas de agarre cerrado, remo vertical con barra EZ y vuelos con cable en secuencias que cambiaban ronda a ronda.

Los expertos consultados por el medio comentaron sobre la serie: “Es sencilla, pero efectiva”, ya que permite activar grandes grupos musculares sin recurrir a pesos excesivos.

El entrenamiento se repitió en varias rondas, seguido de una parte isométrica exigente. Después de cada tanda de presses, el artista sostuvo la posición baja durante unos 40 segundos para intensificar la tensión muscular.

En otro momento elevó las rodillas mientras sostenía las mancuernas por encima de la cabeza y alternaba los brazos, un movimiento que exige equilibrio y dominio corporal.

El medio destacó que esta rutina prioriza la resistencia y la activación muscular, un enfoque coherente con la etapa vital del artista y con sus metas personales de bienestar. No se trata de transformaciones abruptas, sino de constancia. Registros anteriores muestran que mantiene una complexión estable, sin cambios drásticos.

Boxeo, trabajo de piernas y cardio con máscara hipóxica

Su plan no se limita a la fuerza. “Men’s Health” también ha documentado sesiones centradas en acondicionamiento de boxeo, donde se lo vio hacer sparring, desplazamientos laterales y ejercicios técnicos fuera del ring. Además, suma movimientos como el press cubano para reforzar la estabilidad de hombros y sentadillas en cajón para trabajar el tren inferior.

Uno de los elementos que más llamó la atención fue el uso de una máscara de entrenamiento hipóxico. En un video analizado por la revista se observa al artista corriendo en la cinta con este accesorio, que simula condiciones de oxígeno reducido y vuelve el cardio más desafiante.

La herramienta aparece también en rutinas como remo a una mano con mancuernas y ejercicios de agilidad en escalera, lo que evidencia un interés marcado por la capacidad cardiovascular y la movilidad.

Un enfoque que rompe estereotipos

Los especialistas consultados coincidieron en que su fórmula combina cargas moderadas, trabajo isométrico y boxeo como una alternativa eficaz para fortalecer el cuerpo sin comprometer la movilidad ni elevar el riesgo de lesiones. No es un modelo de pretemporada ni una rutina de alto rendimiento, aunque sí exhibe soltura y control corporal.

Esta disciplina constante y su preferencia por un físico funcional definitivamente desafían la imagen clásica de un personaje como Snoop Dogg.

