Mataron a conductor durante robo en Nueva York: mujer y dos adolescentes hispanos acusados

Dos adolescentes y una joven mujer fueron arrestados y acusados como sospechosos de la muerte de Amir Ahmad durante el robo fallido de su lujoso auto BMW en El Bronx (NYC).

Wanderlin Mateo y Darlin Sánchez, ambos de 18 años, y Angelic Encarnación (23) fueron acusados de homicidio, intento de robo y posesión de armas por el crimen sucedido la madrugada del 13 de febrero. Mateo también fue acusado por un robo en un caso no relacionado.

Los tres sospechosos fueron puestos en prisión preventiva sin fianza tras comparecer el viernes ante el Tribunal Penal de El Bronx, informó Daily News. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Según la Policía de Nueva York, el conductor de 26 años fue confrontado mientras él y un pasajero se encontraban en su auto BMW en Thwaites Place cerca de la residencia de Encarnación.

Mateo y Sánchez, junto con dos cómplices hombres que aún se encuentran prófugos, salieron del apartamento de Encarnación con mascarillas y guantes y tomaron el ascensor hasta el vestíbulo. En el video de vigilancia se escucha a Sánchez decir que portaba un arma, según la denuncia penal.

Se acercaron al BMW, mientras al parecer Mateo y Sánchez sacaban armas y exigían a la víctima y a su pasajero que salieran del auto. En lugar de eso, Ahmad pisó el acelerador para intentar huir y recibió un disparo. Herido en el pecho, fue trasladado de urgencia al Jacobi Medical Center, pero no pudieron salvarlo.

Encarnación se encontraba en ese momento en el vestíbulo de su edificio y regresó al apartamento después del tiroteo, según la denuncia. Ahmad vivía en Pelham Bay. Debía comparecer ante el tribunal tras su arresto en diciembre por conducir con la licencia suspendida, según los registros. También fue acusado de posesión de marihuana. Había sido arrestado previamente por estrangulamiento en un incidente de violencia doméstica en 2023 y por robo en 2014.

En septiembre una anciana de 84 años fue hospitalizada con heridas graves y otra mujer fue detenida como sospechosa de haberla arrollado tras robarle su vehículo en el estacionamiento de un Walmart en Long Island (NY).

En agosto un ladrón supuestamente se llevó el mismo lujoso auto BMW que le había vendido a un joven en Queens (NYC) en un robo a mano armada. En abril de 2025 un hombre que se detuvo a comprar comida china en El Bronx (NYC) resultó gravemente herido y perdió una pierna al intentar evitar en vano que un ladrón le robara su auto a plena luz del día.

En 2023 un joven oficial de la policía de Nueva York murió tras ser baleado en la cabeza estando fuera de servicio en Brooklyn (NYC) durante una venta de auto concertada vía Facebook Marketplace.

Según las estadísticas policiales, el robo de autos es uno de los rubros criminales que más se han incrementado en NYC desde la pandemia. Incluso ha habido varios casos de ladrones que se han llevado vehículos con niños y bebés adentro.