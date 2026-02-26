TV Azteca recurre a concurso mercantil en EE.UU. para reorganizar millonarias deudas

Grupos Salinas anunció que este 26 de febrero de 2026 su televisora en México, TV Azteca iniciaría un concurso mercantil voluntario, para reorganizar sus deudas, debido a que ya no puede pagarlas en los términos actuales.

Mediante un comunicado en su cuenta de X, el consorcio propiedad del empresario Ricardo Salinas señala que la televisora ha acumulado una serie de efectos financieros adversos en los años recientes que orillaron a sus accionistas a tomar esta decisión:

2018: Pagó más de 3,800 millones de pesos ($220 millones de dólares) al gobierno mexicano por renovación de licencias de transmisión

Pagó más de 3,800 millones de pesos ($220 millones de dólares) al gobierno mexicano por renovación de licencias de transmisión 2020-2021: El impacto económico prolongado de la pandemia de COVID-19 desplomó la inversión publicitaria y las ventas

El impacto económico prolongado de la pandemia de COVID-19 desplomó la inversión publicitaria y las ventas 2021: A causa de la situación inició un proceso para renegociar su deuda en moneda extranjera (dólares)

A causa de la situación inició un proceso para renegociar su deuda en moneda extranjera (dólares) Enero 2026: Pagó el total de un adeudo de impuestos con el gobierno mexicano, por más de 32,000 millones de pesos (cerca de $1,900 millones de dólares) luego de varios años de litigio, que significó “otro impacto financiero significativo”

Como consecuencia, se convocó a una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, que finalmente aprobó entrar a un concurso mercantil voluntario.​

¿Qué es un concurso mercantil?

Al entrar en un concurso mercantil, en realidad las empresas inician un proceso de bancarrota controlada, aunque evitan usar el concepto bancarrota. Legalmente, se trata de un mecanismo legal, supervisado por un juez, en el que la empresa informa a sus acreedores: “no puedo pagar como acordamos, necesitamos renegociar”.​

Cabe señalar que esta declaratoria no implica que la empresa no cierra ni deja de operar y que continuará sus labores de manera habitual.

Para saldar sus adeudos, la supervisión judicial verificará que la renegociación de deudas sea ordenada y equitativa para todas las partes y por tratarse de un proceso voluntario, TV Azteca evita una intervención mucho más agresiva de los propios acreedores o el gobierno.

¿Quiénes son los acreedores de TV Azteca y cuánto les debe?

El consorcio mexicano tiene dos grandes problemas financieros que lo llevaron a esta determinación: Adeudos vigentes por alrededor de $600 millones de dólares y el final del litigio fiscal con la autoridad mexicana en el que tuvo que liquidar impuestos, multas y recargos de años, que concluyó el mes pasado.

Ese pago masivo dejó a la empresa sin liquidez suficiente para cumplir sus otras obligaciones.

La difícil situación que enfrenta TV Azteca

Además de su delicada situación financiera, el presidente del consorcio, Ricardo Salinas Pliego, ha tenido una dura batalla política con el gobierno mexicano.

Luego de ser aliados por años del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario acusó al gobierno de emprender una campaña de persecución en su contra para aplicar “cobros duplicados inconstitucionales”.

Si bien Grupo Salinas terminó pagando un poco más de la mitad del monto exigido por el gobierno, tuvo que desembolsar una cantidad que generó un boquete en sus finanzas.

¿TV Azteca va a desaparecer?

Para evitar especulaciones por la declaratoria de concurso mercantil, el director general de TV Azteca, Rafael Rodríguez Sánchez, subrayó que solamente recurrieron a “una herramienta de última instancia para preservar el valor de la compañía” y que las transmisiones continúan con normalidad.

Sin embargo, la prensa mexicana asegura que la televisora se encuentra en la “antesala de la quiebra” y que la bancarrota representa su actual insolvencia estructural.

Conclusión

La decisión de TV Azteca de iniciar un concurso mercantil voluntario marca uno de los episodios financieros más delicados en la historia reciente del consorcio. Aunque la empresa continuará operando, el proceso refleja una presión financiera acumulada durante varios años, agravada por litigios fiscales, caída en ingresos publicitarios y obligaciones en moneda extranjera.

El desenlace dependerá de la capacidad del grupo para renegociar sus deudas y recuperar estabilidad en un entorno económico y político complejo.

