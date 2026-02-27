4 heridos y 9 autos apilados: choque en autopista LIE en Queens, Nueva York

Nueve vehículos chocaron dejando cuatro personas heridas esta mañana en la autopista Long Island Expressway (LIE) en dirección oeste en Queens (NYC), dejando algunos vehículos apilados.

El accidente ocurrió alrededor de las 9 a.m. a la altura de 25th St en Long Island City. Cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas gravemente, según la Policía de Nueva York.

Se pudo ver al menos a una víctima siendo elevada en una camilla sobre la mediana central de la autopista hasta una ambulancia que esperaba al otro lado, reportó ABC News.

El carril para vehículos de alta ocupación permaneció abierto, pero todos los demás en dirección oeste fueron cerrados hasta las 11:30 a.m. mientras los vehículos chocados eran remolcados del lugar, generando alta congestión de tráfico.

Todos los heridos fueron llevados a Elmhurst Hospital, indicó CBS News. Se está investigando la causa del accidente. En julio Kahyl Peña, motociclista de 24 años, falleció en la autopista Long Island Expressway en Queens (NYC) al chocar contra una camioneta y ser atropellado por otro auto cuyo conductor huyó de la escena.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”,prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.

Los accidentes de tránsito son un gran reto en y alrededor de la ciudad de Nueva York y en muchos casos los conductores huyen. Ello a pesar de “Vision Zero” (Visión Cero), plan de seguridad vial creado en 2014 buscando que la urbe fuese más segura para peatones, pedalistas y automovilistas con una meta de cero muertes para el año 2024. Pero la realidad demostró todo lo contrario.

Sin embargo, la ciudad registró una disminución general de muertes por accidentes de tráfico en todos los modos de transporte durante el primer semestre de 2025 (enero a junio), con 87 fatalidades, destacó The New York Times.

De esos 87 fallecidos:

-51 eran peatones, en comparación con 63 víctimas en el primer semestre del año pasado.

-15 eran conductores o pasajeros de automóviles; una disminución con respecto a 29 del primer semestre de 2024.

-21 eran personas en “vehículos motorizados de dos ruedas”, categoría que incluye bicicletas eléctricas, patinetes, ciclomotores y motocicletas. Esta cifra fue menor que la de 33 entre enero y junio del año pasado.

2023 fue el año más mortífero para ciclistas en la ciudad de Nueva York en más de dos décadas, y la mayoría de los decesos se produjeron entre usuarios de bicicletas eléctricas, según The New York Times.