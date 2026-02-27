Champions League: Así quedó el sorteo de octavos de final y cruces de llave
El Real Madrid volverá a enfrentarse al Manchester City y Barcelona jugará ante el Newcastle United
Este viernes se llevó a cabo el sorteo de octavos de final y los cruces de la Champions League que trae un nuevo duelo entre Manchester City y Real Madrid, así como una reedición de la final del Mundial de Clubes.
Mientras tanto, el Barcelona evitó el cruce con el PSG y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham.
No podrá haber un cruce Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena de Budapest, aunque sí puede haber un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la ‘infernal’ parte plata del cuadro como la define la UEFA y el Barça y el Atlético por la azul.
Así quedan los duelos de octavos de final de Champions League
- PSG (FRA) vs. Chelsea (ING)
- Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ING)
- Newcastle (ING) vs. Barcelona (ESP)
- Bodo/Glimt (NOR) vs. Sporting de Portugal (POR)
- Galatasaray (TUR) vs. Liverpool (ING)
- Atalanta (ITA) vs. Bayern Múnich (GER)
- Atlético de Madrid (ESP) vs. Tottenham (ING)
- Bayer Leverkusen (GER) vs. Arsenal (ING)
Real Madrid y Manchester City, quinto duelo consecutivo
Los Merengues y los Citizens se verán las caras por quinta temporada consecutiva. La pasada fue en la eliminatoria previa, en la que los blancos eliminaron a los ingleses.
En sus 15 enfrentamientos anteriores se han repartido victorias y derrotas, 5 para cada uno y cinco empates. Los blancos ganan en goles aunque solo por uno (26-25).
Por el mismo lado del cuadro que el Real Madrid, el ganador del PSG-Chelsea se medirá en cuartos al que pase del cruce Galatasaray vs. Liverpool.
Un posible duelo entre parisinos y madridistas podría darse en semifinales, en caso de que los blancos eliminen al City y derroten al vencedor del cruce Atalanta-Bayern Múnich.
