Champions League: Así quedó el sorteo de octavos de final y cruces de llave

El Real Madrid volverá a enfrentarse al Manchester City y Barcelona jugará ante el Newcastle United

FILE - The trophy is placed on display for the photographers before the soccer Champions League draw in Istanbul, Turkey, Thursday, Aug. 26, 2021. (AP Photo/Emrah Gurel, File)

La Champions League se definirá en Budapest. Crédito: Emrah Gurel | AP

Avatar de Reinaldo Oliveros

Por  Reinaldo Oliveros

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de octavos de final y los cruces de la Champions League que trae un nuevo duelo entre Manchester City y Real Madrid, así como una reedición de la final del Mundial de Clubes.

Mientras tanto, el Barcelona evitó el cruce con el PSG y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham.

No podrá haber un cruce Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena de Budapest, aunque sí puede haber un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la ‘infernal’ parte plata del cuadro como la define la UEFA y el Barça y el Atlético por la azul.

Así quedan los duelos de octavos de final de Champions League

  • PSG (FRA) vs. Chelsea (ING)
  • Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ING)
  • Newcastle (ING) vs. Barcelona (ESP)
  • Bodo/Glimt (NOR) vs. Sporting de Portugal (POR)
  • Galatasaray (TUR) vs. Liverpool (ING)
  • Atalanta (ITA) vs. Bayern Múnich (GER)
  • Atlético de Madrid (ESP) vs. Tottenham (ING)
  • Bayer Leverkusen (GER) vs. Arsenal (ING)

Real Madrid y Manchester City, quinto duelo consecutivo

Los Merengues y los Citizens se verán las caras por quinta temporada consecutiva. La pasada fue en la eliminatoria previa, en la que los blancos eliminaron a los ingleses. 

En sus 15 enfrentamientos anteriores se han repartido victorias y derrotas, 5 para cada uno y cinco empates. Los blancos ganan en goles aunque solo por uno (26-25).

Por el mismo lado del cuadro que el Real Madrid, el ganador del PSG-Chelsea se medirá en cuartos al que pase del cruce Galatasaray vs. Liverpool. 

Un posible duelo entre parisinos y madridistas podría darse en semifinales, en caso de que los blancos eliminen al City y derroten al vencedor del cruce Atalanta-Bayern Múnich.

