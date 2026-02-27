Champions League: Así quedó el sorteo de octavos de final y cruces de llave

Este viernes se llevó a cabo el sorteo de octavos de final y los cruces de la Champions League que trae un nuevo duelo entre Manchester City y Real Madrid, así como una reedición de la final del Mundial de Clubes.

Mientras tanto, el Barcelona evitó el cruce con el PSG y se medirá al Newcastle y el Atlético de Madrid también esquivó al Liverpool para jugarse el pase con el Tottenham.

No podrá haber un cruce Real Madrid-Barça ni un derbi madrileño hasta la final, el 30 de agosto en el Puskas Arena de Budapest, aunque sí puede haber un duelo de cuartos entre azulgranas y rojiblancos. Los blancos van por la ‘infernal’ parte plata del cuadro como la define la UEFA y el Barça y el Atlético por la azul.

Así quedan los duelos de octavos de final de Champions League

PSG (FRA) vs. Chelsea (ING)

Real Madrid (ESP) vs. Manchester City (ING)

Newcastle (ING) vs. Barcelona (ESP)

Bodo/Glimt (NOR) vs. Sporting de Portugal (POR)

Galatasaray (TUR) vs. Liverpool (ING)

Atalanta (ITA) vs. Bayern Múnich (GER)

Atlético de Madrid (ESP) vs. Tottenham (ING)

Bayer Leverkusen (GER) vs. Arsenal (ING)

Real Madrid y Manchester City, quinto duelo consecutivo

Los Merengues y los Citizens se verán las caras por quinta temporada consecutiva. La pasada fue en la eliminatoria previa, en la que los blancos eliminaron a los ingleses.

En sus 15 enfrentamientos anteriores se han repartido victorias y derrotas, 5 para cada uno y cinco empates. Los blancos ganan en goles aunque solo por uno (26-25).

Por el mismo lado del cuadro que el Real Madrid, el ganador del PSG-Chelsea se medirá en cuartos al que pase del cruce Galatasaray vs. Liverpool.

Un posible duelo entre parisinos y madridistas podría darse en semifinales, en caso de que los blancos eliminen al City y derroten al vencedor del cruce Atalanta-Bayern Múnich.

