Cinco socios del Benfica suspendidos por comportamiento racista ante el Real Madrid

El SL Benfica anunció la suspensión de cinco socios tras detectar comportamientos racistas durante el encuentro frente al Real Madrid CF disputado el 17 de febrero en el Estádio da Luz.

En un comunicado difundido este viernes, el club informó que retiró los abonos de los implicados después de abrir expedientes disciplinarios que podrían derivar en la expulsión definitiva, la sanción más severa contemplada en sus estatutos. La institución explicó que la decisión es resultado de una investigación interna iniciada tras el partido del ‘playoff’ de la UEFA Champions League.

El caso se originó cuando Vinícius Júnior, autor del único gol del encuentro, denunció ante el árbitro haber recibido insultos racistas, señalando al argentino Gianluca Prestianni por presuntamente llamarlo “mono”.

Tras la controversia, el Benfica abrió una investigación para esclarecer los hechos ocurridos en la grada. Posteriormente, la UEFA impuso a Prestianni una suspensión provisional de un partido, por lo que no participó en el duelo de vuelta en el Santiago Bernabéu, donde el conjunto portugués cayó 2-1 y quedó eliminado del torneo continental.

El club lisboeta subrayó que cualquier conducta de carácter racista es incompatible con sus valores y principios, reiterando su compromiso de actuar ante este tipo de situaciones.

Sigue leyendo:

·Neymar anotó doblete en triunfo del Santos y homenajeó a Vinícius con baile de celebración [Video]

·Aficionados de Escocia reciben aprobación para vestimenta tradicional en Mundial 2026

·Donald Trump felicita a Gianni Infantino “por sus 10 años como presidente de la FIFA” tras polémico video