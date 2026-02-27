‘Grey’s Anatomy’ rinde homenaje a Eric Dane con un video

Una semana después de la muerte del actor Eric Dane, se ha compartido un homenaje a través de la cuenta de Instagram de ‘Grey’s Anatomy’, la famosa serie médica en la que Dane interpretó al doctor Mark Sloan durante siete temporadas.

El video publicado en Instagram resume varias de las escenas más icónicas del personaje en la historia y en la publicación escribieron: “En memoria de Eric Dane”. Finaliza con su aparición especial en la temporada 17, donde Meredith Grey se reencuentra con él y con otros de los personajes que fallecieron en la ficción: Derek Shepherd, George O’Malley y Lexie Grey.

Este no es el primer pronunciamiento que se hace desde la serie tras la muerte del actor, pues el mismo día que se confiró compartieron un comunicado en el que expresaban sus condolencias a su familia y recordaban la época de trabajo conjunto.

En el comunicado compartido por ABC y 20th Television decía: “Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en ‘Grey’s Anatomy’ dejaron una huella imborrable en el público mundial, y su valentía y gracia durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos. Acompañamos en el corazón a su familia, amigos y colegas, así como a los numerosos fans cuyas vidas se vieron conmovidas por su trabajo”.

Por otr lado, alguno de los actores que compartieron con él también hicieron sus propios homenajes en redes sociales. Como por ejemplo Patrick Dempsey y Kim Raver.

En los últimos días se ha compartido mucha información sobre la muerte Dane, quien estuvo luchando por meses contra Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Entre las noticias está que sus amigos tuvieron que crear una campaña de GoFundMe para apoyar económicamente a sus dos hijas adolescentes.

Pese a su éxito en proyectos televisivos, su dinero fue invertido en los últimos meses para luchar contra la enfermedad, esos meses también los usó para convertirse en una cara reconocible que promueve la investigación sobre el ELA.

