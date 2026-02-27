Jack Doohan revela amenazas de muerte antes de salir de Alpine en la Fórmula 1

El piloto australiano Jack Doohan confesó que recibió amenazas de muerte y vivió episodios de alto riesgo antes de perder su asiento en Alpine F1 Team.

Las declaraciones forman parte de la nueva temporada del documental de Netflix, Drive to Survive, estrenada el viernes, donde el piloto detalla el clima de tensión que rodeó su participación en el Gran Premio de Miami el año pasado.

Doohan debutó con Alpine en la última carrera de 2024, pero fue apartado tras la fecha de Miami en 2025 —la sexta del calendario— y reemplazado por el argentino Franco Colapinto. Actualmente se desempeña como piloto de reserva de Haas F1 Team.

“Recibí amenazas de muerte serias para este Gran Premio, diciendo que me iban a matar aquí si no estaba fuera del auto”, relató Doohan en la serie.

Según su testimonio, recibió seis o siete correos electrónicos con amenazas explícitas: “Decían que si seguía en el auto para Miami, me iban a cortar todas las extremidades”, afirmó.

El australiano describió el ambiente previo a lo que terminó siendo su última carrera como titular como “bastante pesado”, en un contexto donde la presión deportiva se mezcló con situaciones de riesgo personal.

Jack Doohan reveals he received death threats while at Alpine:



"I received serious death threats. They would kill me here if I didn't get out of the car. I had 6 or 7 emails saying that if I was still in the car by the time we got to Miami, all my limbs would be chopped off"… pic.twitter.com/sAPNydpeW5 — Holiness (@F1BigData) February 24, 2026

Jack Doohan contó amenazas de aficionados argentinos y un incidente con hombres armados

Doohan también reveló un episodio aún más alarmante: aseguró que tuvo que contactar a su escolta policial tras detectar la presencia de tres “hombres armados” cerca del evento.

“Tuve que llamar a mi escolta policial para que viniera a poner la situación bajo control”, explicó, sin detallar cómo se resolvió el incidente ni señalar responsables directos.

Después de que Colapinto lo reemplazara en Alpine en mayo, Doohan publicó en redes sociales que tanto él como su familia habían sido víctimas de abusos en línea.

En ese momento, indicó que aficionados argentinos estaban detrás de parte de los ataques digitales.

La rivalidad por el asiento en Alpine generó una fuerte polarización en redes sociales, especialmente considerando que tanto Doohan como Colapinto eran jóvenes pilotos luchando por consolidarse en la máxima categoría.

