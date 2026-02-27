Juez federal bloquea política del DHS que habría permitido arrestar a miles de refugiados legales

Un juez federal extendió este viernes una orden que protege a refugiados que residen legalmente en Minnesota de ser arrestados por autoridades migratorias, bloqueando así una política del gobierno de Donald Trump que podría haber afectado a miles de personas.

El juez de distrito John Tunheim concedió la solicitud de defensores de refugiados para transformar una orden de restricción temporal, emitida en enero, en una medida preliminar más duradera mientras continúa el proceso judicial, informó The Associated Press.

La decisión aplica únicamente en Minnesota, pero tiene implicaciones frente a la política nacional anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional.

La nueva norma del DHS, emitida el 18 de febrero, interpretaba la ley migratoria de manera que los refugiados admitidos legalmente en el país debían regresar a custodia federal un año después de su llegada si solicitaban la residencia permanente, para que sus casos fueran revisados.

Según la administración Trump, esto daría derecho a arrestar a decenas de miles de refugiados legales en todo Estados Unidos.

“Esta Corte no permitirá que las autoridades federales utilicen una interpretación estatutaria nueva y errónea para aterrorizar a los refugiados que inmigraron a este país bajo la promesa de que serían bienvenidos y se les permitiría vivir en paz”, escribió el juez.

El magistrado recordó que durante décadas Estados Unidos ofreció a los refugiados que huyen de la persecución la posibilidad de reconstruir sus vidas tras rigurosos controles de antecedentes. “Les prometimos la esperanza de que algún día podrían alcanzar el sueño americano”, afirmó.

“La nueva política del gobierno rompe esa promesa —sin autorización del Congreso— y plantea serias preocupaciones constitucionales. Convierte el Sueño Americano de los refugiados en una pesadilla distópica”, dijo Tunheim citado por la agencia de noticias.

Durante una audiencia la semana pasada, el abogado del Departamento de Justicia, Brantley Mayers, argumentó que el gobierno debería poder arrestar a refugiados un año después de su ingreso al país, aunque señaló que esa medida no necesariamente se aplicaría en todos los casos.

En su decisión, Tunheim mencionó el caso de un refugiado identificado como D. Doe”, arrestado en enero tras ser citado por un supuesto incidente vehicular. Al hombre lo trasladaron a Texas, lo interrogaron sobre su estatus migratorio y lo mantuvieron esposado y con grilletes durante 16 horas antes de que lo liberaran y pudiera regresar a Minnesota, indicó AP.

