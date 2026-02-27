Cinco ejemplos de abusos en redadas de ICE, acusa el senador Chris Murphy

El senador demócrata Chris Murphy (Connecticut) expuso cinco ejemplos por los cuales la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no debería obtener más recursos, a menos que evite más abusos en sus operaciones, esto como parte las negociaciones para asignar el presupuesto al Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En sus argumentos, el senador publicó en su cuenta de X cuatro casos que demuestran cómo operativos federales en Minnesota reflejan abusos de poder y violaciones a derechos constitucionales bajo la actual política migratoria del presidente Donald Trump.

1. El acento al hablar

Uno de los casos es sobre Ramón Manera, un ciudadano estadounidense detenido afuera de su vivienda en un suburbio de Minneapolis por un agente de la Patrulla Fronteriza. Murphy indicó que el propio agente le dijo a Manera que estaba siendo detenido por su acento al hablar.

“Ramón Manera es ciudadano estadounidense. Hay muchos ciudadanos estadounidenses con acento”, afirmó Murphy. “Eso no justifica su detención”.

El senador dijo que Manera llevaba consigo su identificación y que el agente pudo haber verificado su estatus en el lugar, pero el problema es detenerlo bajo sospecha de ser indocumentado, solamente por su acento al hablar.

2. Castigo por documentar operativos

En otro incidente expuesto por el senador Murphy, una mujer que grababa desde su automóvil a agentes federales mientras patrullaban St. Peter fue perseguida por tres vehículos policiales sin identificación en un camino rural.

Murphy sostuvo que la mujer no había cometido delito alguno y ejercía un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución.

“Observar y grabar a agentes federales y fuerzas del orden locales es un derecho constitucional”, expuso el senador.

Sin embargo, relató que los vehículos la acorralaron, y que agentes enmascarados descendieron con armas desenfundadas, la obligaron a salir del vehículo y la esposaron tras forzar la puerta.

“Eso no es Estados Unidos”, expresó el legislador.

3. Operativos en escuelas

Murphy también describió un operativo en la escuela Roosevelt High School, donde agentes armados y enmascarados ingresaron a la propiedad escolar tras la salida de los estudiantes. Dos profesores fueron esposados y se utilizaron irritantes químicos y gases lacrimógenos contra estudiantes y personal.

“Esto es en una escuela”, enfatizó Murphy al mostrar la fotografía en el Senado.

Decenas de menores huyeron hacia una biblioteca cercana para resguardarse, agregó. La escuela cerró el resto de la semana tras los hechos.

El senador señaló que, antes de la administración del presidente Donald Trump, existía una política –respetada por republicanos y demócratas– que limitaba las operaciones de ICE en “lugares sensibles” como escuelas.

4. La muerte de Renee Good

Murphy también estableció cómo se abusó de la fuerza en el caso de Renee Good, muerta a balazos por un agente migratorio, mientras protestaba contra operaciones. El argumento de las autoridades fue que Good intentó arrollar a los oficiales, incluido quien disparó, pero los videos no revelan tal acción.

La investigación, dijo Murphy, es liderada por el FBI, pero no se realiza en forma usual, es decir, involucrando a autoridades federales y estatales y preservando la escena del crimen.

“Cuando ocurren asesinatos y abusos, nadie rinde cuentas. El vicepresidente [J.D.] Vance le dijo al ICE que tienen inmunidad total por asesinato y otros delitos. Esto no es lo que ocurre en una democracia. Es propio de regímenes totalitarios”, escribió Murphy en su cuenta de X.

5. Detención de personas con casos de asilo

En otro caso, Murphy mencionó a Ariana, de 14 años, y a su madre, Stephanie, quienes ingresaron legalmente al país, solicitaron asilo y cumplían con sus registros periódicos ante autoridades migratorias. Pese a ello, fueron detenidas durante una cita de control ante ICE.

“La administración intenta proyectar que solo persigue a criminales violentos”, sostuvo Murphy. “Pero Ariana y su madre estaban cumpliendo la ley”.

Sigue leyendo:

· ICE causó choque múltiple persiguiendo inmigrantes en NJ, según alcalde de Newark

· Caucus Hispano del Congreso de EE.UU. luchará para mantener la ciudadanía por nacimiento

· Punto por punto: ¿Cuál es el alcance de las órdenes ejecutivas firmadas por Trump en el inicio de su mandato?