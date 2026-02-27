Liberan a Julia Benítez, abuela cubana con demencia senil, tras 9 meses en detención en Arizona

Julia Benítez, de 79 años, solicitante de asilo y con demencia senil, fue liberada del centro de detención Eloy, en Arizona, operado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) después de permanecer nueve meses bajo custodia, informó la congresista Adelita Grijalva.

La legisladora visitó a Benítez días antes y relató la difícil situación que vivió durante su detención.

“Me alegra saber que pronto Julia podrá abrazar a su hija y a sus nietos”, dijo Grijalva, tras anunciar la liberación de la mujer, a quien había visitado la semana pasada.

Visita de la congresista y condiciones en detención

Tras encontrarla en el centro de detención, el pasado 18 de febrero, la congresista narró en sus redes la situación,.



“Hay una mujer de 80 años con demencia que no entiende por qué está ahí. Y, mientras salíamos, se puso muy contenta. Y pensé: ‘Ok, voy a regresar para visitarte’, y es que ella pensó que la estábamos llevando con nosotros”.



Grijalva añadió que esa visita fue una de las experiencias más desgarradoras que le ha tocado vivir, y que es “el costo real de las inhumanas políticas migratorias” de la administración Trump.

Julia is finally on her way home to be with her daughter and grandchildren, who have waited nine agonizing months to see their abuela, while my heart is full, her case begs the question: how many others like her are in federal detention? I will continue to advocate for those who… pic.twitter.com/7srEJ8mCLW — Rep. Adelita Grijalva (@Rep_Grijalva) February 28, 2026

Situación de salud de Julia Benítez

Benítez llegó a Estados Unidos en mayo de 2025 por la garita de Lukeville y solicitó asilo político. Padece varios problemas de salud, entre ellos demencia senil, diabetes e hipertensión, los cuales se descontrolaron durante su encierro en Eloy. También debió ser puesta en aislamiento recientemente por un caso grave de influenza.

Atención mediática y familiares

Arizona Daily Star fue el primer medio que dio a conocer el caso de la mujer, y detalló que en el centro de detención es conocida como “La abuela”.



El medio relata que, cuando Julia se entregó a los agentes fronterizos, sufría ocasionales lapsus de memoria; sin embargo, “después de nueve meses detenida en un entorno desconocido, sin atención ni cuidados individualizados, la demencia en etapa temprana de Julia ha progresado hasta el punto de que no sabe dónde está”, declaró a su hija.

Problemas legales y negativas de ICE

Los registros judiciales que mostró al medio la hija de Julia indican que se le negó una audiencia en la corte de inmigración para determinar si podía ser liberada bajo fianza. Esto, debido a que estaba sujeta a detención obligatoria tras ingresar sin autorización a Estados Unidos.



Sin embargo, ICE posee la facultad discrecional de liberar a personas durante sus procedimientos migratorios. Liz Casey, trabajadora social del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y los Refugiados, subrayó que desde la administración Trump, ICE ha emitido “negativas generalizadas” a solicitudes de libertad condicional humanitaria.

Antecedentes y persecución en Cuba

Julia declaró en su solicitud de asilo que ella y su hija fueron perseguidas y acosadas por el gobierno cubano, luego de denunciar públicamente el asesinato de su esposo a manos de guardias fronterizos cubanos cuando intentaba escapar a Estados Unidos.

