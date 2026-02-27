Oleksandr Usyk enfrentaría al kickboxer Rico Verhoeven en las Pirámides de Egipto el 23 de mayo

Oleksandr Usyk, campeón mundial del peso pesado, se enfrentará al kickboxer holandés Rico Verhoeven el 23 de mayo en las Pirámides de Guiza, según anunció el viernes Ring Magazine.

El ucraniano, tres veces campeón indiscutible, ostenta los títulos de la FIB, la AMB y el CMB tras dejar vacante el cinturón de la OMB. Y es el del Consejo (CMB) el que expondría en Egipto.

Legends collide where legends were built 🥊🦂



On May 23rd, under the shadows of the ancient giants, Oleksandr Usyk takes on Rico Verhoeven at the iconic Pyramids of Giza 🔥



Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 📺 pic.twitter.com/mHnLT625Du — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2026

El púgil de 39 años no boxea desde que venció al británico Daniel Dubois en el estadio londinense de Wembley el pasado mes de julio.

“Respeto su trayectoria (la de Verhoeven), es realmente el rey del kickboxing. Pero esto es boxeo: un juego diferente, con sus propias reglas y sus propios reyes”, declaró Usyk, que tiene un récord de 24-0.

“Estoy preparado y deseando enfrentarme a él en el cuadrilátero. Va a ser una experiencia única para los dos, y sé que los aficionados también están entusiasmados. Se avecina una gran noche”, cerró Usyk.

El combate “Glory in Giza” se retransmitirá en directo por DAZN.

Verhoeven campeón indiscutible de kickboxing

“Pasé 12 años como campeón indiscutible de kickboxing de peso pesado y logré todo lo que me propuse”, dijo Verhoeven, de 36 años, a The Ring.

y aclaró: “Pero permanecer tanto tiempo en la cima no me quitó el hambre, sino que la fortaleció. Usyk es el indiscutible del boxeo. Ése es el tipo de desafío que me motivó. Indiscutible contra indiscutible”.

Verhoeven ha hecho de sparring en el pasado con el excampeón Tyson Fury y tuvo un combate profesional en 2014 que ganó por KO.

Rico Verhoeven looks to shock the world when he faces Oleksandr Usyk for the WBC world title 😤



Glory in Giza | May 23rd | Live on DAZN 🥊 pic.twitter.com/p8W4DbiHCk — Ring Magazine (@ringmagazine) February 27, 2026

