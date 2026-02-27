“The Romantic”: Bruno Mars renace con un emotivo álbum

Diez años después de su último trabajo en solitario, Bruno Mars reaparece con un proyecto que abraza las raíces del soul y el pop romántico desde un lugar profundamente personal.

Su cuarto álbum, “The Romantic”, llega como una apuesta total de amor a la música que moldeó generaciones, esa que floreció entre los 60 y 70, y que hoy conserva un brillo inconfundible.

El lanzamiento, editado bajo el sello de Atlantic Records, dialoga con la estética sonora que también marcaron casas históricas como Motown y Stax Records.

Desde el arranque del disco, la propuesta deja claro que la nostalgia es un punto de partida, no una imitación. La primera pista, “Risk It All”, sorprende desde los primeros compases con un aire de bolero acompañado por mariachis, una mezcla que no suele aparecer en el repertorio del artista y que, sin embargo, se siente absolutamente natural dentro del concepto.

Una colección de influencias que convive sin fisuras

La segunda canción toma un camino distinto y se mueve entre el cha cha cha, el soul y los guiños latinos que aportan una cadencia cálida. Más adelante aparece “I Just Might”, un single que combina pop, funk y un soul elegante, muy en sintonía con las texturas que han definido parte de la carrera del músico.

Hay momentos que evocan a leyendas del género de manera directa. “God Was Showing Off”, con coros poderosos y una sección de vientos impecable, recuerda a algo que podría haber surgido de la sensibilidad compositiva de Curtis Mayfield. Y “Why You Wanna Fight?”, quizá la más romántica del álbum, suena como una balada que podría haber sido parte del repertorio de “The Delfonics”.

“Something Serious” regresa a lo latino a través de un sample inmediatamente reconocible: “Oye Como Va”, del maestro de los timbales Tito Puente. Es algo que conecta de manera transparente el universo retro del disco con influencias caribeñas clásicas.

Baladas potentes y un cierre que respira otra época

“Nothing Left” aparece como una de las baladas más potentes del álbum, con un solo de guitarra que le da un aire cinematográfico y un espíritu muy cercano a las grandes composiciones románticas de finales del siglo pasado. El cierre llega con “Dance With Me”, un tema que mezcla R&B y soul como si hubiera sido extraído de una sesión grabada en plena década del 70.

Entre la curiosidad y la fascinación, surge una pregunta que varios fans ya han comenzado a hacerse y es cómo grabó exactamente todas estas piezas.

El propio Bruno ha dejado ver la posibilidad de un proceso orgánico, y más de un oyente ha comparado esta atmósfera con la forma en la que trabajaba Aretha Franklin en sus sesiones más icónicas. Sea cual sea el método, “The Romantic” confirma que el artista sigue encontrando frescura en lo clásico y emoción en cada detalle.

