Bruno Mars comienza a vender entradas para su gira: ¿cuáles son las fechas en Estados Unidos?

El nuevo álbum de Bruno Mars aún no es público, pero ya ha comenzado a vender las entradas de la que será su primera gira en una década. Las entradas en preventa de ‘The Romantic Tour’ están disponibles desde este 15 de enero, y desde mañana, 16 de enero, estará disponible la venta general.

La preventa ha comenzado al mismo tiempo para América y Europa, por lo que en estos momentos fanáticos de todo el mundo están intentando lograr conseguir boletos para los shows.

Durante los primeros días del año, Mars anunció que lanzará su nuevo álbum el próximo 27 de febrero. Con el anuncio del lanzamiento también reveló la portada del álbum, el cual se llamará ‘The Romantic’. Hay que recordar que este sería su primer proyecto en solitario desde ‘24K Magic’, publicado en 2016.

¿Cuáles son las ciudades que visitará en Estados Unidos?

‘The Romantic Tour’ de Bruno Mars comenzará el próximo 10 de abril en Las Vegas, Nevada, y continuará su recorrido por Estados Unidos durante dos meses. Entre abril y mayo, Mars se estará presentando en Texas, Atlanta, Carolina del Norte, Maryland, Tennessee, Míchigan, Minnesota, Illinois y Ohio.

Tras esas primeras fechas en estados unidos, el músico estadounidense viajará a Canadá y a Europa, con shows programados entre junio y julio.

Para terminar el tour, regresará a Estados Unidos. Entre agosto, septiembre y octubre estará visitando Nueva Jersey, Pensilvania, Massachusetts, Indiana, Florida, Luisiana, Colorado y California. La última fecha programada hasta hora es el 14 de octubre en Vancouver, Canadá.

