Trabajador muerto y otro gravemente herido: derrumbe en construcción en Nueva York

Un trabajador murió y otro resultó gravemente herido tras el derrumbe de un muro en una obra en construcción en Brooklyn (NYC) la mañana de ayer.

Las víctimas de 47 y 40 años quedaron atrapadas en el derrumbe en la obra ubicada en 174 Jefferson St. cerca de Central Ave. en Bushwick, alrededor de las 8:33 a.m. del jueves, reportó Daily News. Sus nombres no han sido revelados.

Los bomberos rescataron a los dos obreros tras encontrarlos atrapados en una zanja de construcción derrumbada, según un portavoz de FDNY. Los paramédicos los trasladaron de urgencia al Kings County Hospital, donde falleció la víctima mayor. El otro hombre se encuentra en estado crítico, pero estable, según la Policía de Nueva York.

Los trabajadores estaban retirando escombros como parte de las obras en los cimientos del edificio cuando restos de un edificio vecino se derrumbaron sobre ellos, según un portavoz del Departamento de Edificios (DOB).

El DOB emitió una orden de suspensión total de las obras, además de órdenes de desalojo parcial de los patios traseros de los edificios vecinos a ambos lados hasta que se completen las labores de estabilización.

La ciudad había permitido que el proyecto demoliera parcialmente una vivienda preexistente de dos pisos y dos unidades residenciales, que estaba previsto ampliar a un edificio de cuatro pisos y siete unidades, dijo un portavoz del DOB.

En diciembre un trabajador de 42 años falleció al caer al vacío desde el 4to piso en un condominio en construcción en Queens (NYC). En octubre un carpintero que trabajaba en el túnel del río Hudson (Hudson Yards Gateway Project) falleció tras una caída de 50 pies (15 metros) en Manhattan (NYC). También ese mes Ander Bustamante (25) murió dramáticamente al caer desde una altura de siete pisos mientras limpiaba ventanas en la Escuela de Enfermería de Columbia University en Washington Heights, Alto Manhattan (NYC).

Igualmente en 2025 un obrero murió tras el derrumbe de un techo en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2024 un trabajador de la construcción pereció al caer 18 pisos en un accidente laboral en Harlem, Manhattan (NYC).

En febrero de 2024 un trabajador hispano murió al colapsar una construcción ilegal en Brooklyn (NYC). En noviembre de 2023, en otro dramático accidente laboral en NYC, un trabajador hispano de limpieza de 46 años murió después de quedar atrapado dentro de un camión de cemento en El Bronx (NYC).

En mayo de 2023 el ex jefe de un joven trabajador que murió aplastado por una cabina que se precipitó fue acusado por el caso, dos años después, también en El Bronx. En abril de ese año se anunció que tres contratistas enfrentarían cargos adicionales por la muerte de Segundo Huertas (48), trabajador ecuatoriano víctima de un accidente laboral en El Bronx en el verano de 2019.