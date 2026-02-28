Alcalde Mamdani critica a Trump por atacar Irán, dos días después de visitarlo buscando dinero para viviendas en Nueva York

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, condenó los ataques “ilegales” militares estadounidenses e israelíes hoy contra Irán, dos días después de visitar a Donald Trump en la Casa Blanca por segunda vez en tres meses.

“Los ataques militares de hoy por parte de Estados Unidos e Israel marcan una escalada catastrófica en un acto ilegal de guerra de agresión”, declaró hoy Mamdani -el primer alcalde musulmán en la historia de NYC- en un evento no relacionado en Brooklyn, y luego colocó la cita en Twitter/X. “Bombardear ciudades, matar civiles, abrir un nuevo escenario de guerra: los estadounidenses no quieren esto. Los estadounidenses no quieren otra guerra para un cambio de régimen. Queremos una respuesta a la crisis de asequibilidad. Queremos la paz”.

“Estoy enfocado en asegurar la seguridad de todos los neoyorquinos. He estado en contacto con nuestra Comisionada de Policía y funcionarios de gestión de emergencias. Estamos tomando medidas proactivas, incluyendo una mayor coordinación entre agencias y el refuerzo de las patrullas en zonas sensibles como medida de precaución. Además, quiero dirigirme directamente a los neoyorquinos iraníes: ustedes forman parte del tejido social de esta ciudad: son nuestros vecinos, pequeños empresarios, estudiantes, artistas, trabajadores y líderes comunitarios. Aquí estarán seguros“, continuó Mamdani.

Temprano esta mañana NYPD y la Policía Estatal (NYSP) anunciaron patrullas adicionales a “lugares sensibles” desde la madrugada del sábado en respuesta al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, por temor a represalias derivadas del nuevo conflicto en Oriente Medio.

La gobernadora Kathy Hochul informó que “Tras las operaciones militares estadounidenses en Irán anoche, @nyspolice está reforzando su presencia en todo el estado en lugares religiosos, culturales y diplomáticos con nuestros colaboradores locales. Si bien no existen amenazas creíbles en este momento, nuestra principal prioridad es mantener a los neoyorquinos seguros”.

Al momento no ha habido reportes de incidentes locales, pero las patrullas adicionales se movilizaron por precaución, pues se esperan protestas en las próximas horas, adelantó PIX11 News.

Today’s military strikes on Iran — carried out by the United States and Israel — mark a catastrophic escalation in an illegal war of aggression. Bombing cities. Killing civilians. Opening a new theater of war. Americans do not want this. They do not want another war in pursuit… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 28, 2026

Following the U.S. military operations in Iran overnight, @nyspolice are increasing their presence statewide at religious, cultural, and diplomatic sites with our local partners.



While there are no credible threats at this time, our top priority is keeping New Yorkers safe. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) February 28, 2026

“Mi relación con el presidente siempre ha sido honesta y directa, donde ambos dejamos claros nuestros desacuerdos políticos, tanto en público como en privado, y creo que es importante que conste en acta, dada la magnitud de las consecuencias de las que estamos hablando”, declaró Mamdani hoy.

La condena de Mamdani a la acción militar de Trump se produce tras su reunión del jueves en la Casa Blanca, tras la cual el alcalde declaró a la prensa que ambos habían tenido una conversación “productiva” sobre el desarrollo inmobiliario en la ciudad de Nueva York y que esperaba seguir trabajando con el presidente.

El alcalde también solicitó directamente el jueves a Trump la liberación de la alumna de la Universidad Columbia (NYC) que había sido detenida esa mañana en el campus. Poco después de salir de la Casa Blanca, Mamdani escribió en Twitter/X que había recibido una llamada de Trump informándole que la estudiante Elmina Aghayeva sería liberada por ICE; y así fue.

Durante la campaña electoral municipal de 2025, Mamdani y Trump intercambiaron críticas constantes. Pero cuando se conocieron el 21 de noviembre en la Casa Blanca posaron sonreídos a la prensa.

“El contraste entre ese tono cordial y la enérgica reprimenda del sábado a los ataques pone de relieve la delicada labor de Mamdani, quien intenta trabajar con el presidente sin vincularse demasiado con una figura odiada por su base política. Al criticar a Trump por cualquier tema, Mamdani se arriesga a enfadar al voluble presidente, quien hasta ahora ha evitado someter a Nueva York a despliegues masivos de ICE y recortes de fondos federales como los que ha aplicado a otras ciudades demócratas. Al mismo tiempo, Mamdani no provocó la reacción del presidente cuando cuestionó la legalidad de la captura del líder venezolano, Nicolás Maduro, por parte de la administración Trump el mes pasado”, comentó Politico.

En Nueva York, bastión del Partido Demócrata, varios políticos locales se han manifestado en contra del ataque contra Irán esta madrugada, incluyendo el senador Chuck Schumer: “Cuando hablé con el secretario (Marco) Rubio le imploré que fuera sincero con el Congreso y el pueblo estadounidense sobre los objetivos de estos ataques y lo que viene después. Nunca se debe permitir que Irán obtenga un arma nuclear, pero el pueblo estadounidense no quiere otra guerra interminable y costosa en Oriente Medio cuando hay tantos problemas en casa”, citó ABC News.

Durante la guerra entre Hamas e Israel iniciada el 7 de octubre de 2023 hubo constantes protestas en Nueva York, siendo la ciudad con la población judía más grande fuera de Israel y además sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las medidas preventivas regulares de NYPD incluyen monitorear las redes sociales y otras comunicaciones para detectar posibles amenazas terroristas.