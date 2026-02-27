Mamdani visitó a Trump para pedir “inversión histórica en viviendas asequibles” en Queens, Nueva York

Zohran Mamdani visitó ayer al mandatario Donald Trump en la Casa Blanca, en su primer encuentro siendo alcalde de Nueva York, tres meses después de conocerse tras su triunfo en las elecciones municipales.

El plan del viaje se mantuvo en secreto y sólo fue informado a la prensa la mañana de ayer. “Tuve una reunión productiva con el presidente Trump esta tarde. Espero con interés construir más viviendas en la ciudad de Nueva York”, publicó luego el alcalde en Twitter/X con una foto de ambos en el Despacho Oval.

Mamdani se reunió con Trump -nativo de Queens (NYC)- “para proponer una inversión histórica en viviendas asequibles en Sunnyside Yard, sede del patio ferroviario más activo de Norteamérica. La propuesta representa una oportunidad única para afrontar la crisis de vivienda de la ciudad a la escala que exige”, según un comunicado de la alcaldía.

I had a productive meeting with President Trump this afternoon.



I’m looking forward to building more housing in New York City. pic.twitter.com/XnPbt0KXYU — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 26, 2026

La alcaldía necesita “obtener más de $21,000 millones de dólares en subvenciones federales para construir la plataforma más grande del mundo sobre el terreno”, continuó el comunicado. “Ambas partes acordaron continuar las conversaciones en las próximas semanas”.

El plan crearía 30,000 empleos para construir 12,000 viviendas asequibles con parques, escuelas y centros de salud. De concretarse representaría “la mayor inversión en vivienda e infraestructura en la ciudad de Nueva York en más de 50 años”.

“La ciudad de Nueva York se enfrenta a un desafío generacional de asequibilidad”, declaró el alcalde Mamdani. “Las familias trabajadoras están siendo expulsadas de los barrios que construyeron debido a los altos precios. Para afrontar esta situación, necesitamos un verdadero socio federal dispuesto a invertir con audacia y actuar con urgencia. Agradecí la oportunidad de hablar directamente con el presidente Trump sobre la construcción de más viviendas en un sólo proyecto que las que nuestra ciudad ha visto desde 1973″.

Mamdani “enfatizó la necesidad de fortalecer las herramientas de financiamiento que apoyan el desarrollo asequible, preservan la vivienda pública y modernizan las vías regulatorias para acelerar la construcción sin sacrificar las normas laborales ni la participación de la comunidad”.

Regalo de Mamdani a Trump

El regalo ayer de Mamdani a Trump -mostrado luego por el alcalde en Twitter/X– fue una referencia a la icónica portada del Daily News “FORD TO CITY: DROP DEAD” (FORD A LA CIUDAD: MUÉRETE”), en referencia a la negativa del entonces presidente Gerald Ford a rescatar a NYC durante la crisis financiera de 1975. La versión alterada que Mamdani le dio a Trump incluía una foto del mandatario actual en lugar de la de Ford y el titular inverso: “TRUMP TO CITY: LET’S BUILD” (TRUMP A LA CIUDAD: CONSTRUYAMOS).

“Apoya una nueva era en la vivienda”, proclamaba la portada falsa regalada por Mamdani. “Trump entrega más de 12,000 viviendas, la mayor cantidad desde 1973”.

Joe Calvello, secretario de prensa de Mamdani, confirmó que la alcaldía imitó la portada y la presentó como regalo con la esperanza de persuadir a Trump para que proporcionara fondos federales para el proyecto de vivienda asequible de 12,000 unidades en Sunnyside Yard, plan propuesto inicialmente en 2020.

Calvello afirmó que durante su primera reunión en la Casa Blanca en noviembre Trump le pidió al alcalde que “volviera con grandes ideas para construir juntos grandes proyectos en la ciudad de Nueva York”, refirió Politico.

“Regalo” de Trump a Mamdani: liberación de alumna

El alcalde también solicitó directamente ayer a Trump la liberación de la alumna de la Universidad Columbia (NYC) que había sido detenida en la mañana en el campus, así como de otros cuatro estudiantes detenidos por autoridades federales de inmigración.

Poco después de salir de la Casa Blanca, Mamdani escribió en Twitter/X que había recibido una llamada de Trump informándole que la estudiante Elmina Aghayeva sería liberada por ICE; y así fue. La joven es nativa de Azerbaiyán, tiene 29 años y cursa el último año de neurociencia y ciencias políticas.

Trump vs Nueva York

Las relaciones del republicano Trump con su nativa Nueva York -región marcadamente demócrata- son por lo general tensas, en materia migratoria y de fondos. Este mes los estados Nueva York y Nueva Jersey demandaron al Departamento de Transporte (DOT) por la suspensión en octubre de los fondos para la construcción de un túnel en el río Hudson, considerado el proyecto de infraestructura actualmente más importante del país, valorado en $16,000 millones de dólares. Finalmente el gobierno federal accedió a reactivar el financiamiento por presión de una jueza.

El DOT alega que busca prohibir el uso de factores de raza o sexo para determinar si un contratista puede ser considerado una “Empresa Comercial Desfavorecida” (DBE) a efectos de un programa del gobierno de Ronald Reagan creado en 1983 para apoyar contratos de grandes proyectos para pequeñas empresas “en desventaja” social o económica.

En el ínterin se sugirió que Trump dejaría de interferir en el proyecto del río Hudson si el senador (D-NY) Chuck Schumer abogaba por colocar el nombre del mandatario en la estación Penn de Manhattan y en el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington DC, un pedido que él rechazó.

“Incluso el nuevo alcalde comunista de la ciudad de Nueva York, creo que es una buena persona, de hecho, le hablo mucho”, dijo Trump sobre Mamdani el martes en su discurso sobre el Estado de la Unión.

Durante la campaña electoral municipal de 2025, ambos intercambiaron críticas constantes. Pero cuando se conocieron el 21 de noviembre en la Casa Blanca posaron sonreídos a la prensa.

Mamdani declaró a los periodistas el miércoles, cuando se le preguntó sobre sus comunicaciones con Trump: “Mantendré en privado las conversaciones que tengo con el presidente. Sin embargo, les diré que, siempre que ocurren, se centran en cómo mejorar nuestra ciudad”.

Más tarde, cuando se le preguntó con qué frecuencia habla con Trump, no respondió directamente, sólo dijo: “Siempre mantenemos conversaciones centradas en cómo hacer que la ciudad siga avanzando”, citó ABC News.

El 12 de febrero Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York en su cruzada compartida contra las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) promovidas por Trump. Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.

Irónicamente, el alcalde previo de Nueva York, Eric Adams, fue ampliamente criticado por su aproximación a Trump. En abril de 2025 el Departamento de Justicia (DOJ) le otorgó un perdón a Adams, pero el alcalde y su entorno siguieron bajo la sombra de escándalos de renuncias y acusaciones.