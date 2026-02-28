Harvey Weinstein cambió de abogados antes de nuevo juicio

El convicto exproductor Harvey Weinstein volvió a modificar con todo respecto a su defensa. A pocas semanas de su tercer juicio en Nueva York por agresión sexual y violación, decidió contratar a Jacob Kaplan, Marc Agnifilo y Teny Geragos, integrantes de la firma Agnifilo Intrater.

La decisión se da mientras se revisan todos los detalles del proceso que se retomará durante este mes de marzo y que podría cambiar su futuro legal.

Los nuevos abogados no son ajenos a expedientes de alto impacto. Kaplan y Agnifilo representan actualmente al médico Luigi Mangione, acusado del asesinato en primer grado del entonces ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, cuyo juicio está programado para el 8 de junio en esta misma ciudad. Agnifilo y Geragos también defendieron al músico Diddy en su caso por tráfico sexual y crimen organizado.

Un historial de clientes polémicos

Agnifilo es conocido por asumir expedientes particularmente complejos. En el pasado representó al líder del grupo NXIVM, Keith Raniere; al exbanquero Roger Ng, vinculado al escándalo de Goldman Sachs; al exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn; y a Martin Shkreli, popularmente conocido como el “Pharma Bro”.

Su presencia en la defensa de Harvey Weinstein parece apuntar a una estrategia mucho más agresiva en un momento bastante clave del caso.

Hasta ahora, el exproductor había estado representado por el bufete Aidala Bertuna & Kamins, que lo acompañó durante los dos primeros juicios. Aunque ya no liderarán su defensa en este nuevo proceso, seguirán involucrados en la apelación correspondiente al caso de 2025. El abogado Aidala afirmó que analizarán los “graves errores” de la reciente condena y expresó su confianza en que logrará ser anulada.

Preparativos para la nueva audiencia

“Nuestro trabajo no termina aquí. Seguimos representando a Weinstein en todos los asuntos civiles pendientes y apoyamos plenamente a su nuevo abogado en todo lo necesario para garantizar una estrategia legal coordinada e integral”, dijo Aidala a ‘Hollywood Reporter’.

Mientras tanto, la audiencia prevista para el pasado miércoles 25 de febrero, destinada a afinar detalles del juicio por agresión sexual contra la actriz Jessica Mann, fue aplazada para la próxima semana.

La expectativa sobre este proceso aumentó desde el año 2024, cuando el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la primera condena de Weinstein, una sentencia de 23 años que marcó un antes y un después e impulsó el movimiento “#MeToo”, al concluir que hubo errores en el procedimiento de 2020.

