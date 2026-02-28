Kamala Harris rechaza “guerra de cambio de régimen” en Irán tras ataque de EE.UU. e Israel

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris criticó este sábado al presidente Donald Trump por la ofensiva militar lanzada junto a Israel contra Irán y rechazó lo que calificó como un intento de “guerra para un cambio de régimen”.

“Donald Trump está arrastrando a Estados Unidos a una guerra que el pueblo estadounidense no desea. Seamos claros: me opongo a una guerra de cambio de régimen en Irán, y nuestras tropas están siendo puestas en peligro por la guerra de Trump”, expresó la demócrata en un comunicado.

Harris, quien fue rival de Trump en las elecciones de 2024, recordó que la Constitución establece que el Congreso debe autorizar la entrada formal del país en guerra. Añadió que, incluso con ese aval, la ciudadanía no respalda el inicio de un nuevo conflicto armado en el extranjero.

El pronunciamiento se produjo horas después de que Estados Unidos e Israel ejecutaran un ataque a gran escala contra objetivos en Teherán y otras ciudades como Tabriz e Isfahán. Irán respondió con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y contra bases militares estadounidenses en la región.

Trump anunció la operación de madrugada desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, y sostuvo que su objetivo final es derrocar al régimen iraní, pese a que su gobierno mantenía negociaciones con Teherán sobre un posible acuerdo nuclear.

Varios legisladores demócratas denunciaron no haber sido informados previamente del ataque y acusaron a la Casa Blanca de iniciar una guerra sin la autorización del Congreso, que tiene la potestad de aprobar acciones militares en el exterior.

Teherán confirma la muerte de Jameneí

Horas después de las críticas de Harris, la televisión pública iraní confirmó la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, en los bombardeos realizados por Estados Unidos e Israel. Trump había anunciado previamente su fallecimiento en su red Truth Social.

La Guardia Revolucionaria iraní también confirmó la muerte del líder de 86 años, quien estaba en el poder desde 1989, y declaró en un comunicado difundido por la agencia Fars: “Hemos perdido a nuestro gran líder y lo lloramos. Su martirio en manos de los más terribles terroristas y exterminadores de la humanidad es un símbolo de su virtud”.

El cuerpo militar llamó a la población a demostrar “unidad nacional y cohesión” y a participar en la defensa del país. En un mensaje televisado, un presentador de la cadena estatal anunció que Irán entrará en 40 días de luto oficial.

La agencia Fars informó además que una hija, un yerno, un nieto y una nuera de Jamenei murieron en los ataques del sábado.

Según cifras de la Media Luna Roja iraní, la ofensiva ha dejado más de 200 muertos hasta el momento.

Sigue leyendo:

• Donald Trump confirma la muerte del ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán

• Canadá apoya ataques de EE.UU. a Irán y reafirma el “derecho” de Israel a defenderse

• ¿Quién era Ali Jamenei? Líder Supremo de Irán que murió en ataques de EE.UU. e Israel