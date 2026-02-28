Marco Rubio cancela visita a Israel tras ataque a Irán

Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, canceló la visita oficial que tenía programada para los días 2 y 3 de marzo a Jerusalén contra Irán, informó este sábado el Departamento de Estado.

El subsecretario de Estado para Asuntos Públicos Globales, Dylan Johnson, precisó que: “Debido a las circunstancias actuales, el secretario Rubio ya no viajará a Israel el 2 de marzo”.

Objetivos del viaje cancelado

Rubio planeaba un viaje de dos días para analizar con el gobierno de Benjamín Netanyahu la marcha de las conversaciones sobre el programa nuclear iraní, tras las recientes reuniones en Ginebra entre delegaciones de Estados Unidos e Irán.

Aunque Washington expresó cautela, la delegación iraní señaló salir satisfecha de la ronda de negociaciones, que debía continuar el lunes en Viena, sede del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Operación Furia Épica

El presidente Donald Trump aseguró el viernes que no estaba conforme con las negociaciones con Irán y que aún no había decidido una acción militar, en medio del mayor despliegue militar estadounidense en dos décadas en Medio Oriente.

Horas después, Estados Unidos e Israel iniciaron la operación conjunta Furia Épica, provocando la respuesta de Irán con el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí y bases militares estadounidenses en la región.

Israel reportó decenas de heridos, mientras el Pentágono confirmó que no hubo bajas estadounidenses ni daños graves en sus activos militares.

Consecuencias del ataque y alerta internacional

El ataque resultó en la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, según anunció Trump, quien llamó al pueblo iraní a “recuperar” su país tras décadas de régimen islámico instaurado desde 1979.

Como medida de precaución, Estados Unidos emitió una alerta mundial para sus ciudadanos en el extranjero.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó el lanzamiento de la tercera y cuarta oleadas de proyectiles contra Israel y bases estadounidenses en represalia por los bombardeos.

Sigue leyendo: