Loco Abreu pide a Gil Mora “no forzar la máquina” cerca del Mundial 2026

Sebastián “Loco” Abreu, entrenador de Xolos de Tijuana, aconsejó a Gil Mora no forzar la máquina cerca del Mundial 2026.

“Lo que más le digo y le hablo de no te pongas ansioso. Ya mostraste tu nivel, ya sabemos que estás para primera visión y que estás para la selección. Recupérate para la Copa del Mundo, ponte bien para la Copa del Mundo”, compartió el ‘Loco’ en conferencia de prensa.

Gil Mora no ha visto acción desde la fecha 3 de la Liga MX debido a una pubalgia, misma lesión que lo ha apartado de las últimas tres convocatorias de la selección de México de cara al Mundial 2026.

"A SU EDAD ES MUY DESEQUILIBRANTE" ⚽️🇲🇽🤯#CentralFOX | Sebastián 'Loco' Abreu comparó a Gilberto Mora con Ronaldinho, con quien jugó en el Gremio.



El DT recordó el talento del brasileño y lo relacionó con el de Mora a su corta edad.https://t.co/PECTzncxn3 pic.twitter.com/vmzYwKiNgA — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 28, 2026

El futbolista mexicano se espera que sea uno de los convocados de Vasco Aguirre para la Copa del Mundo, aunque suma seis jornadas sin jugar en una complicada lesión.

“Porque el entrenador de la selección sabe que también eres diferente y que no tiene un jugador de esas características. Entonces, no tienes que mostrarle nada a nadie, ni forzar la máquina innecesariamente.

El Loco Abreu dijo que era mejor poner la salud de primero y que le aseguraba estar en los 26 convocados.

“La salud es primero, ponte bien que, estando bien, tus propias condiciones futbolísticas te van a dar el lugar que corresponde dentro de los 26 que van al Mundial”, agregó Abreu.

Xolos no pasa del empate ante Pumas

El brasileño Juninho convirtió un gol este viernes para darle a los Pumas UNAM un empate 1-1 ante los Xolos que subió a los universitarios al segundo lugar del Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En la continuación de la octava jornada, Junhino anotó de derecha en el minuto 45+4, luego de que los locales habían tomado ventaja con un gol de Ramiro Árciga en el minuto 40 a pase de Kevin Castañeda.

Fue un partido peleado en el que los Pumas tuvieron la posesión de la pelota, pero los Xolos defendieron bien y por momentos crearon peligro en jugadas de contraataque.

Pumas llegó a cuatro victorias, cuatro empates y 16 puntos, dos menos que el líder Chivas de Guadalajara, que tiene un partido por celebrar este sábado en casa del campeón Toluca.

Sigue leyendo:

Mexico sumó un nuevo Récord Guinness con la “playera de fútbol” más grande del mundo

Fernando Batista llegará el lunes a Costa Rica para firmar como nuevo DT de la selección de fútbol