TurboTax ofrece hasta $25 en viajes gratis con Uber en Nueva York: así puedes aprovecharlos

En plena temporada de impuestos, TurboTax anunció una promoción que representa un ahorro inmediato para los contribuyentes que se trasladan en la ciudad de Nueva York: viajes gratuitos con Uber (hasta $25 por trayecto) hacia sus oficinas y centros de asesoría fiscal.

Con esta iniciativa, TurboTax busca que cumplir con la declaración de impuestos sea más sencillo y cómodo, al tiempo que presenta su nuevo modelo de oficinas, que rompe con el esquema tradicional al ofrecer un ambiente más relajado, herramientas digitales y asesoría especializada para agilizar el proceso.

¿En qué consiste la promoción?

La alianza entre TurboTax y Uber ofrece un viaje gratuito en Uber con un valor de hasta $25 por trayecto para traslados hacia las 14 tiendas TurboTax o Expert Office en Nueva York, incluida la oficina principal en SoHo.

Para facilitar que más personas reciban asesoría fiscal presencial, puedes solicitar tu viaje a través de turbotax.intuit.com/book-and-ride o directamente en la app de Uber (en ciudades participantes).

Toma en cuenta que la promoción no puede canjearse por dinero en efectivo y está sujeta a disponibilidad de unidades.

¿Quién puede calificar?

La promoción está dirigida a personas que agenden una cita en oficinas participantes de TurboTax para temas relacionados con la temporada de declaraciones, hasta el 15 de abril de 2026.

Además, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener una cuenta activa en Uber

Solicitar el viaje dentro del área de cobertura

Aceptar los términos y condiciones de la promoción

¿Cuánto puedes ahorrar realmente?

Hasta $25 por trayecto

En Nueva York, un viaje promedio puede oscilar entre $15 y $30, dependiendo de la distancia

Esto significa que, en muchos casos, el traslado podría quedar totalmente cubierto por el crédito promocional.

¿Cómo solicitar el viaje gratis?

Para solicitar tu traslado vía Uber, primero debes agendar una cita en una oficina TurboTax participante en Nueva York.

Una vez confirmada la cita:

Recibirás un código o enlace promocional Aplica el crédito en la app de Uber El monto se descuenta automáticamente (hasta el límite de $25)

Recuerda:

El crédito no es transferible

No puede cambiarse por efectivo

La promoción está vigente hasta el 15 de abril de 2026

¿Por qué lanzan esta promoción en plena temporada de impuestos?

La iniciativa busca facilitar el acceso a asesoría presencial en un periodo clave para los contribuyentes. Durante la temporada fiscal, muchas personas buscan orientación para maximizar créditos y reembolsos o resolver dudas específicas sobre su situación tributaria.

Además, permite acercar el servicio a quienes prefieren atención cara a cara, como ocurre con muchos contribuyentes latinos que desean mayor claridad antes de presentar su declaración.

Impacto para contribuyentes en Nueva York

Para los contribuyentes en Nueva York, la promoción representa una alternativa cómoda y segura para trasladarse hasta una oficina TurboTax en una de las ciudades más congestionadas del país, donde estacionarse puede ser complicado y costoso.

También puede beneficiar a quienes no cuentan con vehículo propio y dependen del transporte público para realizar sus trámites

El universo potencial es amplio, ya que Nueva York concentra un alto volumen de trabajadores independientes y personas por cuenta propia que suelen requerir asesoría especializada durante la temporada fiscal.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la promoción Uber–TurboTax

¿Cuánto cubre el viaje gratis a las oficinas de TurboTax?

Hasta $25 en crédito por traslado, sujeto a los términos de la promoción.

¿El crédito puede usarse en cualquier viaje?

No. Solo aplica para traslados relacionados con oficinas participantes.

¿Puedo recibir el dinero en efectivo?

No. Es un crédito promocional dentro de la app de Uber.

¿Aplica para todos los contribuyentes?

Aplica para quienes cumplan los requisitos y soliciten el traslado dentro del área de cobertura antes del 15 de abril de 2026.

¿La promoción está disponible en Nueva Jersey?

Depende de las oficinas participantes y del punto desde donde se solicite el viaje. Es importante verificar disponibilidad local.

Conclusión

Para quienes están preparando su declaración de impuestos o necesitan asesoría sobre su situación fiscal, acudir a una oficina TurboTax en Nueva York ahora puede ser más sencillo y económico. Aprovechar el crédito de transporte representa un ahorro inmediato y reduce el estrés en plena temporada fiscal. Verificar los requisitos y solicitar el beneficio a tiempo puede marcar la diferencia.

