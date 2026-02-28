Príncipe heredero exiliado insta a iraníes a “terminar el trabajo” y respalda la intervención de Donald Trump en Irán

El príncipe heredero exiliado de Irán, Reza Pahlavi, describió los recientes ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el país como una “ayuda” prometida y un acto de “intervención humanitaria” del presidente Donald Trump.



Tras los ataques, Pahlavi instó a los iraníes a abandonar el régimen y pidió a las fuerzas de seguridad que desertaran, afirmando que la República Islámica se está derrumbando.

Llamado al pueblo iraní y a las fuerzas de seguridad

“Nos esperan momentos decisivos. Incluso con la llegada de esta ayuda, la victoria final seguirá forjándose con nuestras propias manos. Somos nosotros, el pueblo de Irán, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca el momento de volver a las calles”, destacó en un comunicado difundido en sus redes sociales.



El príncipe heredero destacó que la ayuda de Estados Unidos no estaba dirigida al país en sí, sino al aparato represivo de la República Islámica, y pidió cautela para proteger la vida de los civiles.



“Esta es una intervención humanitaria; su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de masacre, no el país y la gran nación de Irán”, señaló.



Pahlavi lanzó una advertencia directa a los servicios militares, policiales y de seguridad.



“Han jurado proteger a Irán y al pueblo iraní, no a la República Islámica y sus líderes. Únanse al pueblo y ayuden a lograr una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco que se hunde de Jamenei y su régimen”.

Estrategia de comunicación y precaución

Aunque anunció un cambio inminente, Pahlavi no llamó a manifestaciones inmediatas, sino que pidió a los ciudadanos permanecer en sus casas y mantenerse vigilantes hasta que llegue el “momento oportuno” para volver a las calles.



“Estamos muy cerca de la victoria final. Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán”, escribió.



El príncipe heredero indicó que mantendrá comunicación con el pueblo iraní incluso si las autoridades restringen el acceso a Internet o satélites, tácticas que han utilizado en oleadas de disturbios anteriores.

Reza Pahlavi y su papel en la oposición

Hijo del difunto Shah Mohammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi vive en el exilio desde la Revolución Islámica de 1979, que derrocó a la monarquía y estableció la República Islámic.



En los últimos años, se ha posicionado como una figura unificadora de la oposición, participando en oleadas de protestas contra el régimen, incluidas las manifestaciones derivadas de la agitación económica y la muerte de Mahsa Amini en 2022.



El príncipe heredero agradeció a Trump por el apoyo brindado, aunque reiteró la importancia de preservar vidas civiles, recordando que “el pueblo de Irán son sus aliados naturales y los del mundo libre”.

